Україна знищує військові цілі в Криму: британська розвідка показала наслідки (фото)

Аналіз супутникових знімків показав ушкодження військових об'єктів в Криму після атаки Сил оборони України.
Щоб врятувати рештки свого Чорноморського флоту від українських ударів, Росія була змушена вивести найдорожчі кораблі із Севастополя і сховати їх в інших портах далі на схід. Ті кораблі, що залишилися, послідовно знищують ВПС України.
Про це повідомило Міністерство оборони Великої Британії у соціальній мережі X.
У неділю, 24 березня, Сили оборони України завдали ударів по російських військових об'єктах на території окупованого Криму. Зокрема був уражений центр зв'язку Чорноморського флоту, розташований у Севастополі.
Аналіз супутникових знімків показав, що одна будівля зазнала сильних структурних пошкоджень з частковим обваленням даху. Внаслідок вибуху ще дві будівлі отримали менш значні ушкодження.
Під час атаки 24 березня ВПС України вдалося поцілити і два військові кораблі у Севастополі – десантний та розвідувальний.
"Попри спроби Росії обмежити свої втрати, Україна продовжує демонструвати успіхи у скороченні здатності Чорноморського флоту діяти у регіоні", – зазначили у британській розвідці.
Нагадаємо, станом на 1 лютого сили оборони України знищили або завдали пошкоджень 11 військовим суднам ворога. 31 січня 2024 року пішов на дно ракетний катер "Івановєц".
Вже у березні цього року зі строю вивели десантні кораблі "Ямал" та "Азов".
Представник пресслужби ГУР Євген Єрін повідомив, що російський Чорноморський флот вже значно менш боєздатний, а його активність помітно зменшилася.
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