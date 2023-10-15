Україна знову перебувала під обстрілами окупантів: як минула ніч у регіонах

Ніч проти 15 жовтня в більшості областей України минула з обстрілами.

Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Чернігівщина: за добу — 5 обстрілів (93 вибухи). Ворог обстрілював Чернігівський, Корюківський, Новгород-Сіверський райони, використав міномети, гранатомети.

Також зафіксовано 6 вибухів від некерованих авіаційних ракет.

Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вночі росіяни здійснили обстріли Юнаківської громади. Зафіксовано 10 вибухів з РСЗВ та 2 вибухи з міномету. Без наслідків.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 92 вибухи.

Запорізька область: за добу — 176 ударів: ворог стріляв по 24 населеним пунктам області.

Військовослужбовці РФ здійснили 3 ракетні удари по Запоріжжю, 11 БПЛА-атак по Червоному, Залізничному, Малинівці, Полтавці, Новоданилівці та Малим Щербакам, 4 РСЗВ-обстріли Роботиного, а також вгатили 4 авіабомбами по Оріхову, Новоандріївці й Новодарівці.

154 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Новопавлівки, Кам'янського, Степового, Лобкового, Плавнів та інших міст та сіл на лінії вогню.

Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Місцеві жителі не постраждали.

Дніпропетровщина: вчора вдень ворог атакував Нікопольщину з важкої артилерії. Випустив майже три десятки снарядів, також скерував дрон-камікадзе.

Дісталося районному центру, Марганецькій та Мирівській громадам.

Пошкоджені шість приватних будинків, майже десяток господарських споруд, теплиця, декілька ліній електропередач. Людей не зачепило.

Протягом ночі окупаційні війська з важкої артилерії били по Нікопольщині. Майже 40 снарядів скерували на районний центр та Марганецьку громаду. Через обстріли у Нікополі зайнявся приватний будинок. Рятувальники приборкали вогонь. Ще 8 осель та одна господарська споруда пошкоджені. Зачепило й лінію електропередач, мікроавтобус і 10 сонячних панелей. Минулося без жертв.

Також вночі у небі над областю наші оборонці знищили ворожий безпілотник.

Харківщина: вночі ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Дружелюбівка Ізюмського району. Зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. Загинули 2 людей – чоловік 57 років та жінка 54 років. Одна жінка отримала осколкове поранення, госпіталізована в задовільному стані.

На Куп’янському напрямку минулої доби українські воїни відбили 10 атак окупантів в районах Синьківки та Іванівки.

Ввечері ворог завдав удару керованою авіабомбою по м. Куп’янськ, зафіксовано три влучання, без постраждалих та масштабних руйнувань.

Луганщина: ударів з неба завдано по Білогорівці і Серебрянському лісництву, з артилерії — по Білогорівці. Ворог атакував у бік Макіївки та у Серебрянському лісі, атаки відбито.

За добу противник здійснив 124 обстріли (551 снаряд).

Донеччина: під вогнем перебували 8 населених пунктів: с.Новоселівка Перша, с.Тоненьке, с.Урожайне, Авдіївка, Часів Яр, смт Очеретине, смт Курдюмівка, смт Нью-Йорк.

Пошкоджено 6 житлових будинків, ЛЕП, 3 цивільних автомобіля, військовий автомобіль, центр первинної медичної допомоги, естакада.

На Донеччинаі за добу: 2 людини загинуло , одна дістала поранення.

Миколаївщина: вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громаді. Постраждалих немає.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 107 обстрілів (622 снаряди), з них по м. Херсон — 12 обстрілів (45 снарядів).

Росіяни поцілили у райони 30 населених пунктів області.

Внаслідок удару вчора зранку по місту Берислав сталося влучання по приватному будинку. Під завалами загинула 60-річна жінка. Поранень зазнав 70-річний чоловік.

Вчора вдень ворог знову здійснив артобстріл міста. Поцілив у житлові будинки.

У цей час на балконі своєї квартири перебувала 42-річна жінка. Від отриманих травм вона померла на місці.

Також вчора вдень російські окупаційні війська вдарили по Херсону. Влучили в районі одного з ринків. Постраждалих немає.

В лісосмузі поблизу с. Нововознесенське Бериславського району 69-річний чоловік наступив на "розтяжку". Наразі він у лікарні.

За добу по області 2 людини загинули, ще 2 — дістали поранення.

Читайте також: