Україна знову перебувала під обстрілами окупантів: як минула ніч у регіонах

Росіяни продовжують обстрілювати мирні міста.
Ніч проти 15 жовтня в більшості областей України минула з обстрілами.
Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.
Чернігівщина: за добу — 5 обстрілів (93 вибухи). Ворог обстрілював Чернігівський, Корюківський, Новгород-Сіверський райони, використав міномети, гранатомети.
Також зафіксовано 6 вибухів від некерованих авіаційних ракет.
Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.
Сумщина: вночі росіяни здійснили обстріли Юнаківської громади. Зафіксовано 10 вибухів з РСЗВ та 2 вибухи з міномету. Без наслідків.
Вчора протягом дня росіяни здійснили 20 обстрілів прикордоння. Зафіксовано 92 вибухи.
Запорізька область: за добу — 176 ударів: ворог стріляв по 24 населеним пунктам області.
Військовослужбовці РФ здійснили 3 ракетні удари по Запоріжжю, 11 БПЛА-атак по Червоному, Залізничному, Малинівці, Полтавці, Новоданилівці та Малим Щербакам, 4 РСЗВ-обстріли Роботиного, а також вгатили 4 авіабомбами по Оріхову, Новоандріївці й Новодарівці.
154 артобстрілів прийшлися по території Гуляйполя, Малої Токмачки, Преображенки, Левадного, Полтавки, Новопавлівки, Кам'янського, Степового, Лобкового, Плавнів та інших міст та сіл на лінії вогню.
Надійшло 6 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури. Місцеві жителі не постраждали.
Дніпропетровщина: вчора вдень ворог атакував Нікопольщину з важкої артилерії. Випустив майже три десятки снарядів, також скерував дрон-камікадзе.
Дісталося районному центру, Марганецькій та Мирівській громадам.
Пошкоджені шість приватних будинків, майже десяток господарських споруд, теплиця, декілька ліній електропередач. Людей не зачепило.
Протягом ночі окупаційні війська з важкої артилерії били по Нікопольщині. Майже 40 снарядів скерували на районний центр та Марганецьку громаду. Через обстріли у Нікополі зайнявся приватний будинок. Рятувальники приборкали вогонь. Ще 8 осель та одна господарська споруда пошкоджені. Зачепило й лінію електропередач, мікроавтобус і 10 сонячних панелей. Минулося без жертв.
Також вночі у небі над областю наші оборонці знищили ворожий безпілотник.
Харківщина: вночі ворог завдав удару керованою авіабомбою по с. Дружелюбівка Ізюмського району. Зруйновано приватний будинок, сталася пожежа. Загинули 2 людей – чоловік 57 років та жінка 54 років. Одна жінка отримала осколкове поранення, госпіталізована в задовільному стані.
На Куп’янському напрямку минулої доби українські воїни відбили 10 атак окупантів в районах Синьківки та Іванівки.
Ввечері ворог завдав удару керованою авіабомбою по м. Куп’янськ, зафіксовано три влучання, без постраждалих та масштабних руйнувань.
Луганщина: ударів з неба завдано по Білогорівці і Серебрянському лісництву, з артилерії — по Білогорівці. Ворог атакував у бік Макіївки та у Серебрянському лісі, атаки відбито.
За добу противник здійснив 124 обстріли (551 снаряд).
Донеччина: під вогнем перебували 8 населених пунктів: с.Новоселівка Перша, с.Тоненьке, с.Урожайне, Авдіївка, Часів Яр, смт Очеретине, смт Курдюмівка, смт Нью-Йорк.
Пошкоджено 6 житлових будинків, ЛЕП, 3 цивільних автомобіля, військовий автомобіль, центр первинної медичної допомоги, естакада.
На Донеччинаі за добу: 2 людини загинуло , одна дістала поранення.
Миколаївщина: вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по населеному пункту Куцурубської громаді. Постраждалих немає.
Херсонщина: за добу по області противник здійснив 107 обстрілів (622 снаряди), з них по м. Херсон — 12 обстрілів (45 снарядів).
Росіяни поцілили у райони 30 населених пунктів області.
Внаслідок удару вчора зранку по місту Берислав сталося влучання по приватному будинку. Під завалами загинула 60-річна жінка. Поранень зазнав 70-річний чоловік.
Вчора вдень ворог знову здійснив артобстріл міста. Поцілив у житлові будинки.
У цей час на балконі своєї квартири перебувала 42-річна жінка. Від отриманих травм вона померла на місці.
Також вчора вдень російські окупаційні війська вдарили по Херсону. Влучили в районі одного з ринків. Постраждалих немає.
В лісосмузі поблизу с. Нововознесенське Бериславського району 69-річний чоловік наступив на "розтяжку". Наразі він у лікарні.
За добу по області 2 людини загинули, ще 2 — дістали поранення.
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