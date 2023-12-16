Україна знову пережила ворожу атаку: як минула ніч у регіонах

Ніч у регіонах України була неспокійною.

Ситуація в регіонах за даними обласних державних адміністрацій.

Хмельниччина: вночі під час сигналу повітряної тривоги в області сили ППО знешкодили 1 БпЛА типу "Shahed". Інформація про травмованих та пошкодження майна не надходила. Дані щодо наслідків уточнюються.

Київщина: вночі ворог здійснив атаку ударними дронами. Повітряна тривога тривала майже п’ять годин. В області працювали сили ППО.

За попередньою інформацією — влучань та пошкоджень не зафіксовано. Постраждалих немає.

Кіровоградська область: ніч минула спокійно. Вчора в Кропивницькому районі сили ППО знищили крилату ракету. Без постраждалих та руйнувань

Чернігівщина: за добу — 3 обстріли (8 вибухів).

Ворог обстрілював Новгород-Сіверський район із мінометів, застосував некеровані ракети, що двічі запускались із гелікоптерів. Також за інформацією Повітряних сил, вночі над Чернігівщиною збили ударний БпЛА "Shahed". Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

Сумщина: вночі та зранку росіяни здійснили 5 мінометних обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 13 вибухів.

Вчора протягом дня росіяни здійснили 11 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 41 вибух.

Запорізька область: окупанти гатили по 19 містах та селах області, зафіксовано 107 ударів.

Дніпропетровщина: чотири рази протягом вчорашнього дня під прицілом агресора перебував Нікополь. Гатив по районному центру з важкої артилерії. Випустив півтора десятка снарядів.

Постраждали бабуся з онукою. 83-річна жінка з мінно-вибуховою травмою й пораненням обличчя госпіталізована. 16-річна дівчинка лікуватиметься вдома.

У місті пошкоджені магазин, 14 приватних будинків, 10 господарських споруд. Понівечені три гаражі, 7 парників, авто, декілька ліній електропередач та газогін.

Пізно ввечері на Дніпропетровщині працювала ППО. Оборонці знищили над Синельниківським районом 2 "Шахеди". Уламки впали на будівлю приватного підприємства. Там зайнявся дах. Рятувальники вогонь оперативно приборкали. Минулося без жертв.

Харківщина: артилерійських та мінометних обстрілів ворога зазнали понад 20 населених пунктів регіону. Внаслідок ворожого обстрілу м. Куп'янськ (район Південного вокзалу) зруйновано літню кухню, вибито вікна в будинку. Без постраждалих.

У селі Богуславка Ізюмського району внаслідок ворожого удару (попередньо – БПЛА "Шахед") сталося загоряння приватного будинку. Без постраждалих.

У селі Донецьке Ізюмського району в руках 15-річного підлітка здетонував невідомий вибуховий пристрій. Потерпілого госпіталізували, стан середній.

Луганщина: вчора окупанти рушили в бік донецьких Тернів, що неподалік від Невського, а також спробували атакувати Макіївку. Всі ці намагання завершилися для противника безрезультатно.

За добу противник здійснив 119 обстрілів (517 снарядів).

Донеччина: по населеним пунктам області росіяни здійснили 12 обстрілів.

Під вогнем перебували такі населені пункти: Курахове, Авдіївка, с.Нетайлове, с.Тоненьке, с.Кліщіївка.

Пошкоджено 7 житлових будинків (з них 3-багатоквартирних), силовий кабель Курахівської ТЕС.

Миколаївщина: цієї ночі силами та засобами протиповітряної оборони на Миколаївщині знищено два ворожі БпЛА "Shahed-131/136".

Вчора ворог завдавав артилерійських обстрілів по береговій смузі та м. Очаків Очаківської громади. Постраждалих немає.

Також вчора ворожі артилерійські обстріли фіксувалися за межами сіл Дмитрівка, Іванівка та по узбережжю Куцурубської громади. Без постраждалих.

Херсонщина: за добу по області противник здійснив 83 обстріли (483 снаряди), з них по м. Херсон — 8 обстрілів (36 снарядів).

Росіяни вдарили по Дніпровському району Херсона. Поцілили по житловому будинку. "Швидка" доправила до лікарні двох потерпілих. На момент обстрілу вони перебували у власних оселях.

Стан потерпілих оцінюють як середньої тяжкості. Медики надають їм допомогу.

Також внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Херсона постраждав 51-річний чоловік. Його ушпиталили.

Вночі внаслідок падіння БПЛА на територію медичної установи у Херсонському районі виникла пожежа у двох законсервованих корпусах, вибито вікна в діючому корпусі, пробито стіну. У закладі перебувало 79 пацієнтів та орієнтовно 25 осіб персоналу. Вогневе враження 2 БПЛА, ймовірно "Шахед". Травми середньої тяжкості отримав лікар під час чергування на робочому місці.

Також вночі противник здійснив удар дроном-камікадзе у Херсонському районі, пошкоджено будівлю на території виправного закладу. Вогневе враження 1 БПЛА, ймовірно "Шахед". Без постраждалих.

За добу по області 4 людей дістали поранення.

Нагадаємо, сьогодні вночі окупанти знову вгатили по українським містам. Всі подробиці читайте у новині.

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