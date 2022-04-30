Україна знову провела обмін полоненими з Росією: серед них – вагітна військова

Україна знову провела обмін полоненими з Росією: серед них – вагітна військова

Україна провела 30 квітня обмін полоненими з Росією, тож на батьківщину повертаються 14 українців.

З 14 українців, яких вдалося обміняти, семеро – військові, ще семеро – цивільні.

Про це повідомила віцепрем'єрка – міністерка з питань реінтеграції окупованих територій України Ірина Верещук.

​"Сьогодні обміняли полонених. Повертаємо додому 14 наших людей: 7 військових та 7 цивільних. Для мене цей обмін особливий: одна з військових жінок на п'ятому місяці вагітності. Хай Бог береже!" – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, раніше Верещук заявила, що українська сторона відмовляється проводити обмін полоненими з РФ, якщо у списку немає жінок. Росія не хоче відпускати з полону українок.

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