Україна знову збиває балістику: скільки ракет знищила ППО цієї ночі

ППО (ілюстративне фото) / © Getty Images

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У ніч проти 14 липня українська протиповітряна оборона збила п’ять із восьми балістичних ракет, випущених Росією. Також Сили оборони знешкодили понад сотню ударних безпілотників та дві керовані авіаційні ракети.

Про це повідомили Повітряні сили ЗСУ.

За даними військових, із 18:00 13 липня російські війська атакували Україну вісьмома балістичними ракетами «Іскандер-М»/С-400 із Брянської області, двома керованими авіаційними ракетами Х-59/69 та 135 ударними безпілотниками різних типів, зокрема Shahed, «Гербера», «Італмас», «Бандероль» і дронами-імітаторами «Пародія».

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Станом на 09:00 сили ППО, за попередніми даними, збили або подавили п’ять балістичних ракет «Іскандер-М»/С-400, дві ракети Х-59/69 та 108 ударних БпЛА.

У Повітряних силах зазначили, що зафіксовано влучання однієї балістичної ракети та 25 ударних безпілотників на 17 локаціях. Також уламки збитих цілей впали у 10 місцях. Інформація щодо двох балістичних ракет уточнюється.

Військові додали, що атака триває, а в повітряному просторі України залишаються ворожі безпілотники, та закликали громадян дотримуватися правил безпеки.

Нагадаємо, російські загарбники вночі ніч проти 14 липня атакували Київ балістичними ракетами. Під час повітряної тривоги працювали сили ППО, але є влучання. Минулося без загиблих і травмованих.

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