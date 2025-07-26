Україна зникне з політичної мапи світу: Портников зробив моторошний прогноз війни

Війна Росії проти України / © ТСН

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Україна може примусити Росію закінчити війну, а згодом і відновити міжнародне право тільки зусиллями колективного Заходу. Без допомоги США та Євросоюзу наша країна ризикує зникнути з політичної мапи світу.

Таку думку висловив український журналіст та політичний оглядач Віталій Портников на своєму YouTube-каналі.

За його словами, російсько-українська війна ведеться на виснаження і може тривати ще багато років, оскільки у російського політично-військового керівництва немає жодного бажання її закінчувати.

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«Я абсолютно впевнений, що Україна як держава не має самостійних інструментів, щоб примусити Російською Федерацію закінчити війну в якомусь зрозумілому майбутньому. Такі інструменти є виключно у США, Європейського Союзу, у їхній здатності тиснути на партнерів Росії для того, щоб позбавити Росію грошей на війну. Війна буде тривати доти, доки у російської держави будуть на неї гроші», — наголосив журналіст.

Портников вважає, що ні посилення мобілізації, ні реорганізації армії чи інша організації суспільного життя в Україні не допоможе зупинити цю війну.

«Єдине, що ми можемо в цих умовах, це не пропускати російську армію далі, враховуючи технологічні можливості сучасної війни. Але Україна не має ніяких можливостей примусити Росію закінчити війну. Це різні вагові категорії: Україна не дуже велика держава з не дуже великим населенням, на території якої продовжується війна; Росія — держава з величезним населенням і ядерним потенціалом на території якої війни немає», — пояснив він.

Журналіст назвав єдину, ні його погляд, можливість змусити Кремль зупинити війну і відмовитися від подальшого завоювання України.

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«Україна може примусити Росію закінчити війну, а згодом і відновити міжнародне право і свої інтереси в майбутньому, тільки як частина Заходу, тільки зусиллями колективного Заходу. Без колективного Заходу Україна зникне з політичної мапи світу, а український народ — з етнографічної. Це я гарантую», — підсумував він.

Нагадаємо, німецький військовий історик Маркус Койпп вважає, що Росія більше не може повернутися в режим мирного існування, її агресію не зупинить навіть смерть президента Володимира Путіна, який розв’язав війну в Україні.