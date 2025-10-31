- Дата публікації
-
Категорія
- Війна
- 529
Україна знищила один із трьох комплексів "Орешнік" на території РФ
Росіяни втратили один «Орешнік». Цими ракетними комплексами окупанти постійно залякають світ та Україну.
Українські Сили оборони знищили один «Орешнік» минулого літа на території Росії — на полігоні Капустин Яр.
Про це повідомив очільник СБУ Василь Малюк.
«Ще позаминулим літом одна ракета „Орешнік“ була знищена силами ГУР, СБУ та СЗР», — сказав він.
Зазначимо, 1 серпня Володимир Путін заявив, що балістична ракета «Орешнік» нібито надійшла до російських окупаційних військ.
«Орешнік» вступив до військ», — заявив він.
Раніше очільник Міністерства закордонних справ Білорусі підтвердив інформацію про нібито розміщення нових російських ракетних систем. За його словами, комплекс «Орешнік» був розміщений для того, щоб гарантувати безпеку Білорусі.