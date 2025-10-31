Україна знищила один із трьох комплексів "Орешнік" на території РФ

© ТСН

Українські Сили оборони знищили один «Орешнік» минулого літа на території Росії — на полігоні Капустин Яр.

Про це повідомив очільник СБУ Василь Малюк.

«Ще позаминулим літом одна ракета „Орешнік“ була знищена силами ГУР, СБУ та СЗР», — сказав він.

Зазначимо, 1 серпня Володимир Путін заявив, що балістична ракета «Орешнік» нібито надійшла до російських окупаційних військ.

«Орешнік» вступив до військ», — заявив він.

Раніше очільник Міністерства закордонних справ Білорусі підтвердив інформацію про нібито розміщення нових російських ракетних систем. За його словами, комплекс «Орешнік» був розміщений для того, щоб гарантувати безпеку Білорусі.