Україна зробила Крим непридатним для російських військ – Годжес про удари по півострову

За словами амеиканського генерала, РФ не може сховати свої військові об’єкти від ударів України в Криму.
Сили Оборони України своїми ударами по військових об’єктах росіян в окупованому Криму роблять цю територію "непридатною" для ворога.
Про це заявив колишній командувач військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці і військовий експерт Бен Годжес на своїй сторінці в Х (Тwitter).
"Україна робить Крим непридатним для російських військ, позбавивши Росію можливості використовувати вирішальну місцевість у війні. На цьому півострові, який за розміром дорівнює штату Массачусетс, росіянам ніде ховати свої штаби, логістику, авіацію, військово-морські об’єкти", – написав він у соцмережі, коментуючи масовий удар по російських військових об’єктах в ніч на 19 травня.
Нагадаємо, у ніч на 19 травня окупованому Криму пролунали вибухи у низці населених пунктів півострова. Згодом стало відомо, що був знищений російський тральник проєкту 266-М "Ковровец".
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