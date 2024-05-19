Україна зробила Крим непридатним для російських військ – Годжес про удари по півострову

За словами амеиканського генерала, РФ не може сховати свої військові об’єкти від ударів України в Криму.

Сили Оборони України своїми ударами по військових об’єктах росіян в окупованому Криму роблять цю територію "непридатною" для ворога.

Про це заявив колишній командувач військ США в Європі, генерал-лейтенант у відставці і військовий експерт Бен Годжес на своїй сторінці в Х (Тwitter).

"Україна робить Крим непридатним для російських військ, позбавивши Росію можливості використовувати вирішальну місцевість у війні. На цьому півострові, який за розміром дорівнює штату Массачусетс, росіянам ніде ховати свої штаби, логістику, авіацію, військово-морські об’єкти", – написав він у соцмережі, коментуючи масовий удар по російських військових об’єктах в ніч на 19 травня.