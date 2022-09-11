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Україна звільнила більше територій за декілька днів, ніж Росія захопила від квітня – ISW

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Україна звільнила більше територій за декілька днів, ніж Росія захопила від квітня – ISW

Фото: Associated Press

Окупанти в паніці залишають займані позиції.

Під час контрнаступу на Харківщині ЗСУ проникли на окуповані території на глибину до 70 кілометрів у деяких місцях і звільнили понад 3000 км2 за останні п’ять днів.

Про це йдеться у зведенні американського Інституту вивчення війни (ISW).

На Харківському напрямку український контрнаступ розбиває російські сили та руйнує північну донбаську вісь Росії.

"Російські війська не ведуть контрольованого відходу і спішно тікають із південного сходу Харківської області, щоб уникнути оточення навколо Ізюма", - зазначили аналітики.

Раніше стало відомо, що Збройним Силам України, які за 11 днів вересня звільнили від окупантів вже понад 3000 кв км, до державного кордону на Харківщині залишилось 50 км.

Нагадаємо, Володимир Зеленський 11 вересня повідомив, що ЗСУ звільнили ще один населений пункт на Харківщині.

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