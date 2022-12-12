Україна звільнила понад половину території, захопленої РФ від 24 лютого, - Британська розвідка

Україна звільнила понад половину території, захопленої Росією від початку повномасштабної війни.

Про це повідомляє розвідка Британії.

Наразі 18% міжнародно визнаної території України тимчасово окуповано державою-агресоркою.

Водночас у Міноборони Британії 12 грудня заявили про пріоритет Росії. За повідомленням міністерства, це, як і раніше, залишається Донецька область, де солдати РФ намагаються просунутися вглиб регіону.

РФ не зможе досягти поставленої мети в Україні, тому те, що російські війська оперативно просунуться найближчими місяцями, малоімовірно.

Також у розвідці нагадали, що спікер очільника Кремля Путіна Дмитро Пєсков заявив, що Росія прагне захопити східні та південні області України.

"Коментарі Пєскова припускають, що нинішні мінімальні політичні цілі війни Росії залишаються незмінними. Однак нині стратегія Росії навряд чи досягне поставленої мети: вкрай малоймовірно, що російська армія зараз здатні створити ефективну ударну силу, спроможну відбити ці райони", - зазначили у Міноборони Британії.

Зазначимо, що українскьі експерти вважають малоймовірним застосування ядерної зброї владою Кремля.

Полковник запасу СБУ Михайло Притула вважає, що війна в Україні може закінчитися вже навесні.

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