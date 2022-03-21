Окупанти відпустили водіїв і екіпаж "швидкої", яких захопили під час доправлення гумдопомоги до Вовчанська

Окупанти відпустили водіїв і екіпаж "швидкої", яких захопили під час доправлення гумдопомоги до Вовчанська

Окупанти захопили їх під час доставки гуманітарної допомоги до Вовчанська.

Україні вдалося звільнити з полону російських окупантів водіїв і екіпаж швидкої допомоги, які 20 березня намагалися доставити гуманітарну допомогу до міста Вовчанськ Харківської області і були захоплені загарбниками.

Про це розповіла 21 березня віцепрем'єрміністерка – міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.

"Це дійсно хоробрі люди, які мужньо виконують свій громадянський обов'язок в умовах війни. Як і всі інші водії автобусів, вантажівок, рятівники з ДСНС, екіпажі машин швидкої допомоги, поліцейські. Вони свідомо йдуть на ризик своєму життю і кожного дня допомагають нашим людям вибиратися з міст, де ведуться бойові дії", - сказала вона.

Як повідомлялося, 21 березня з 8 погоджених гуманітарних коридорів працювало 7. Загалом врятувалися та були евакуйовані 8 057 людей.

Нагадаємо, з Маріуполя вдалося вивезти понад 4 тис. осіб, майже третина з них - діти.

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