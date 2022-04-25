Україна звільнила з полону голів двох громад Запорізької області, яких окупанти захопили за патріотичну позицію

З полону окупантів вдалося визволити голів двох громад Запорізької області.
Голів двох громад Запорізької області - Новоуспенівської та Кирилівської — Івана Сеника та Івана Малєєва, відповідно, 25 квітня звільнили з полону російських окупантів.
Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко.
Іван Сеник, голова Новоуспенівської сільської ради, був захоплений російськими окупантами 13 квітня за патріотичну позицію та віддану роботу в інтересах громади, навіть в умовах окупації.
Іван Малєєв, голова Кирилівської селищної ради, викрадений російськими військовими зі свого робочого місця 17 квітня після того, як відхилив ультиматум окупантів щодо співпраці.
Нині досі в полоні РФ продовжує перебувати 8 українських мерів. Їхня доля залишається невідомою.
Нагадаємо, окупанти взяли в полон співробітників місії ОБСЄ.
Читайте також: