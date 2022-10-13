Україна звільнила з полону військових, яких утримували в Оленівці - Єрмак (фото, відео)

Бійці наразі на території України. Вони проходять медичний огляд.

Відбувся черговий обмін військовополоненими. Додому повернулися 20 українських бійців. Серед них є ті, кого утримували в полоні в окупованій Оленівці.

Про це повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"У межах роботи Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими сьогодні відбувся черговий обмін. З російського полону додому повернулися 20 українських захисників", - зазначив Єрмак.

Серед українських бійців служать у ЗСУ 14 людей, в ТрО - 4 особи, у ВМС - одна людина, в НГУ - одна особа.

Серед звільнених: солдати, сержанти та один офіцер.

Звільнені захисники проходять службу, зокрема, у патрульному батальйоні ЗАЕС, 808 понтонно-мостовому полку, 503 окремому батальйоні морської піхоти, 56 окремій мотопіхотній бригаді, 24, 53, 65 та 92 окремих механізованих бригадах, 46 окремій десантно-штурмовій бригаді, у військах ТрО.

Найстаршому зі звільнених воїнів - 49 років, наймолодшому - 19 років.

"Наразі триває робота над наступними обмінами. Україна робить усе можливе для повернення всіх захисників", - повідомив Єрмак.

Нагадаємо, 5 березня 2020 року головний редактор видання "Цензор.НЕТ" Юрій Бутусов на своїй сторінці у Youtube оприлюднив інтерв’ю із одним із звільнених у рамках обміну Олегом Сугереєм. Він виявився українським контррозвідником, який був причетний до ліквідації відомого бойовика "Гіві".

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