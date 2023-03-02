Україна звільнятиме Крим за новою стратегією: Данілов пояснив свою заяву

Данілов зауважив, що "нічого конспірологічного" у цьому питанні немає.

Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов пояснив, що з огляду на теперішні події Україна не може звільняти Крим тим шляхом, який був вибраний та ухвалений в указі 2021 року.

Про це Данілов в ефірі каналу "Ми - Україна" в рамках телемарафону у четвер, 2 березня.

"2021 року 24 березня вийшов указ президента України Володимира Зеленського №17 про Стратегію деокупації Автономної Республіки Крим та Севастополя. Там, де ми вперше, починаючи від 2014 року, відпрацювали усі моменти. І первинна пропозиція була вирішувати це питання політико-дипломатичним шляхом. Втім, з урахуванням тих обставин, які відбуваються сьогодні на території нашої країни, ми маємо обов'язково розглянути цю стратегію, внести до неї відповідні зміни, проголосувати на засіданні РНБО за ці зміни і після цього президент має або видати новий указ, або внести зміни у ту стратегію, яка ухвалювалася", - розповів секретар РНБО.

Він зауважив, що "нічого тут конспірологічного немає". Керівництво працює із відповідними документами, щоб вони відповідали інтересам України та її громадянам.

Нагадаємо, вдень 2 березня секретар РНБО Олексій Данілов на своїй сторінці у Twitter повідомив про зміну стратегії деокупації Криму. У дописі посадовець вказав, що шляхи деокупації, зокрема політико-дипломатичний, військовий, економічний тощо, вимагають зміни пріоритетів.

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