"Українці 80 років тому рятували євреїв. У вас є вибір": Зеленський виступив перед парламентом Ізраїлю

"Українці 80 років тому рятували євреїв. У вас є вибір": Зеленський виступив перед парламентом Ізраїлю

У виступі Зеленський пригадав цинічний удар Росії по Бабиному Яру.

Президент України Володимир Зеленський 20 березня звернувся до Кнесету, у якому, зокрема, нагадав про схожість історій українського та ізраїльського народів - це "тотальне знищення народу, держави, культури та імені країни".

ТСН.ua публікує повний текст виступ голови держави:

"Промова Президента України Володимира Зеленського у Кнесеті

Шановний пане Спікере, члени Кнесету.

Шановний пане Прем'єр-міністре Беннет, дуже дякую за підтримку.

Шановні члени Уряду Держави Ізраїль, всі присутні, гості, народе Ізраїлю!

Українська та єврейська громади завжди були і, я впевнений, будуть дуже переплетеними, дуже близькими. Завжди житимуть поряд. І відчуватимуть разом і радість, і біль.

Тому я хочу вам зараз нагадати слова однієї великої киянки, яку ви дуже добре знаєте. Слова Голди Меїр. Вони дуже відомі, їх чули усі. Мабуть, кожен єврей. Багато-багато українців також. І точно не менше – росіян. «Ми хочемо жити. Наші сусіди хочуть бачити нас мертвими. Це залишає не дуже багато простору для компромісу».

Мені не треба вас переконувати, наскільки переплелися наші історії. Історії українців та євреїв. В минулому, і зараз, у цей страшний час. Ми в різних державах, і абсолютно в різних умовах. Але загроза одна: і у нас, і у вас, - тотальне знищення народу, держави, культури. І навіть імені: України, Ізраїлю.

Я хочу, щоб ви відчули все це. Я хочу, щоб ви задумались про цю дату. Про 24 лютого. Про початок цього вторгнення. Вторгнення Росії в Україну. 24 лютого – цей день двічі увійшов в історію. І обидва рази – як трагедія. Трагедія для українців, для євреїв, для Європи, для світу.

24 лютого 1920 року була заснована Націонал-соціалістична робітнича партія Німеччини - НСДАП. Партія, яка забрала мільйони життів. Знищила цілі країни. Намагалась вбити народи.

Через 102 роки – так само 24 лютого – був відданий злочинний наказ про початок повномасштабного вторгнення російських військ в Україну. Вторгнення, яке забрало вже тисячі життів, мільйони людей залишило без дому. Зробило їх вигнанцями. На своїй землі та в сусідніх країнах. У Польщі, Словаччині, Румунії, Німеччині, Чехії, у Балтійських держав та ще у десятках різних країн світу.

Наші люди зараз розкидані світом. Вони шукають безпеку. Шукають, як лишитись у мирі. Як колись шукали і ви.

Це вторгнення Росії в Україну – не просто військова операція, як це подають у Москві. Це масштабна і підла війна, направлена на знищення нашого народу. Знищення наших дітей, наших сімей. Нашої держави. Наших міст. Наших громад. Нашої культури. І усього, що робить українців українцями. Усього того, що російські війська зараз руйнують. Свідомо. На очах усього світу.

Саме тому я маю право на цю паралель і на це порівняння. Нашої історії і вашої історії. Нашої війни за своє виживання і Другої світової війни.

Послухайте, що каже Кремль. Просто послухайте! Там звучать навіть терміни – такі, які звучали тоді. І це трагедія. Коли нацистська партія йшла Європою і хотіли знищити все. Знищити всіх. Хотіла підкорити народи. І не залишити від нас, від вас нічого. І навіть імені, і сліду. Вони називали це «остаточним рішенням єврейського питання». Ви памʼятаєте це. І впевнений – ніколи не забудете!

Але почуйте, що звучить зараз в Москві. Почуйте, як там кажуть знову ці слова: «Остаточне рішення». Але вже по відношенню, так би мовити, до нас, до «українського питання».

Це прозвучало відкрито. Це трагедія. Ще раз говорю, це прозвучало на нараді в Москві. Це доступно на офіційних сайтах. Це цитувалося у державній пресі Росії. Москва так і говорить: без війни проти нас вони не змогли би забезпечити «остаточне рішення» нібито для своєї безпеки. Так само, як це говорили 80 років тому.

Народе Ізраїлю!

Ти бачив, як російські ракети вдарили по Київу, по Бабиному Яру. Ти знаєш, що це за земля. Там поховані більше ста тисяч жертв Голокосту. Там давні київські кладовища. Там єврейське кладовище. Туди вдарили російські ракети.

Народе Ізраїлю!

У перший же день цієї війни російські снаряди вдарили по нашому місту Умань. По місту, яке відвідують десятки тисяч ізраїльтян щороку. Для паломництва на могилу цадика Нахмана. Що залишиться від всіх таких місць в Україні після цієї страшної війни?

Я впевнений, що кожне слово мого звернення у ваших серцях відгукується болем. Бо ви відчуваєте, про що я говорю. Але чи можете ви пояснити, чому ми і досі звертаємось до всього світу, до багатьох країн по допомогу? До вас звертаємось про допомогу... Навіть про елементарні візи...

Що це? Байдужість? Розрахунок? Або посередництво – без обрання сторони? Я залишу вам вибір відповіді на це запитання. І зауважу лише одне – байдужість вбиває. Розрахунки – вони часто помилкові. А посередництво може бути між державами. Але не між добром і злом.

Кожен в Ізраїлі знає, що ваша протиракетна оборона – вона найкраща. Вона потужна. Кожен знає, що ваша зброя – сильна. Кожен знає, що ви молодці. Ви умієте відстоювати свої державні інтереси, інтереси свого народу. І ви точно можете допомогти нам захистити наше життя, життя українців, життя українських євреїв.

Можна довго запитувати, чому ми не можемо отримати від вас зброю. Або чому Ізраїль не ввів потужні санкції проти Росії. Чому не тисне на російський бізнес. Але відповідь все одно обирати вам, шановні брати і сестри. І вам з цією відповіддю потім жити, народе Ізраїлю.

Українці зробили свій вибір. 80 років тому. Рятували євреїв. І тому серед нас є праведники народів світу.

Народе Ізраїлю, тепер – і у вас є такий вибір.

Дякую вам!

Дякую за все".