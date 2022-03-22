Українські бійці ОТУ "Схід" відбили три атаки російських військ та завдали їм величезних втрат

Українські бійці ОТУ "Схід" відбили три атаки російських військ та завдали їм величезних втрат

Зокрема, ліквідовані 54 російські окупанти.

Російські війська 22 березня здійснили три атаки в районі українського оперативно-тактичного угруповання "Схід", проте бійці угруповання відбили всі атаки та завдали величезних втрат ворогу.

Про це повідомили в ОТУ "Схід".

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"Не дивлячись на численні спроби, ворогу так і не вдається прорвати нашу оборону. Так, сьогодні, 22 березня, російські фашистські загарбники здійснили 3 атаки. Всі спроби наступу були успішно відбиті", – йдеться в повідомленні.

Там опублікували втрати російського війська:

особовий склад – 54 особи,

танки – 5 (знищено – 3, пошкоджено – 2),

САУ, гармат – 1,

АТ – 5,

літаки – 2,

БПЛА – 2,

спеціальна техніка – 1,

захоплено БМП-3 – 3.

У повідомленні також зазначається, що з кожним днем ворог втрачає дедалі більше людей та техніки. Адже окупанти кидають у бій непідготованих та деморалізованих людей.

"Натомість українські воїни вмотивовані, адже знають, що відстоюють свою країну, свою землю, захищають власні сім'ї та своїх дітей. Тому, перемога України – лише питання часу", – зазначили в ОТУ "Схід".

Нагадаємо, цього ж дня ЗСУ вже увосьме "вдарили" по аеропорту в Чорнобаївці на Херсонщині, де російські окупанти зберігають свою військову техніку.