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Українські бійці ОТУ "Схід" відбили три атаки російських військ та завдали їм величезних втрат

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Українські бійці ОТУ "Схід" відбили три атаки російських військ та завдали їм величезних втрат

УНІАН

Зокрема, ліквідовані 54 російські окупанти.

Російські війська 22 березня здійснили три атаки в районі українського оперативно-тактичного угруповання "Схід", проте бійці угруповання відбили всі атаки та завдали величезних втрат ворогу.

Про це повідомили в ОТУ "Схід".

"Не дивлячись на численні спроби, ворогу так і не вдається прорвати нашу оборону. Так, сьогодні, 22 березня, російські фашистські загарбники здійснили 3 атаки. Всі спроби наступу були успішно відбиті", – йдеться в повідомленні.  

Там опублікували втрати російського війська:

  • особовий склад – 54 особи,
  • танки – 5 (знищено – 3, пошкоджено – 2), 
  • САУ, гармат – 1, 
  • АТ – 5, 
  • літаки – 2, 
  • БПЛА – 2, 
  • спеціальна техніка – 1, 
  • захоплено БМП-3 – 3. 

У повідомленні також зазначається, що з кожним днем ворог втрачає дедалі більше людей та техніки. Адже окупанти кидають у бій непідготованих та деморалізованих людей. 

"Натомість українські воїни вмотивовані, адже знають, що відстоюють свою країну, свою землю, захищають власні сім'ї та своїх дітей. Тому, перемога України – лише питання часу", – зазначили в ОТУ "Схід".

Нагадаємо, цього ж дня ЗСУ вже увосьме "вдарили" по аеропорту в Чорнобаївці на Херсонщині, де російські окупанти зберігають свою військову техніку. 

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