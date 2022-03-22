Українські бійці ОТУ "Схід" відбили три атаки російських військ та завдали їм величезних втрат

Зокрема, ліквідовані 54 російські окупанти.
Російські війська 22 березня здійснили три атаки в районі українського оперативно-тактичного угруповання "Схід", проте бійці угруповання відбили всі атаки та завдали величезних втрат ворогу.
Про це повідомили в ОТУ "Схід".
"Не дивлячись на численні спроби, ворогу так і не вдається прорвати нашу оборону. Так, сьогодні, 22 березня, російські фашистські загарбники здійснили 3 атаки. Всі спроби наступу були успішно відбиті", – йдеться в повідомленні.
Там опублікували втрати російського війська:
- особовий склад – 54 особи,
- танки – 5 (знищено – 3, пошкоджено – 2),
- САУ, гармат – 1,
- АТ – 5,
- літаки – 2,
- БПЛА – 2,
- спеціальна техніка – 1,
- захоплено БМП-3 – 3.
У повідомленні також зазначається, що з кожним днем ворог втрачає дедалі більше людей та техніки. Адже окупанти кидають у бій непідготованих та деморалізованих людей.
"Натомість українські воїни вмотивовані, адже знають, що відстоюють свою країну, свою землю, захищають власні сім'ї та своїх дітей. Тому, перемога України – лише питання часу", – зазначили в ОТУ "Схід".
Нагадаємо, цього ж дня ЗСУ вже увосьме "вдарили" по аеропорту в Чорнобаївці на Херсонщині, де російські окупанти зберігають свою військову техніку.
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