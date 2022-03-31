Українські бійці знищили понад 60% особового складу 1-го мотострілецького батальйону 36-ї ОМБ армії РФ

Для забезпечення відходу військ окупанти ведуть артилерійський вогонь по позиціях ЗСУ.

На Поліському напрямку основні зусилля противника зосереджуються на виведенні підрозділів з території України, відновленні їх боєздатності та, імовірно, перекиданні на інші напрямки.

Про це 31 березня повідомили у Генштабі ЗСУ.

Зазначається, що ворог здійснює переміщення підрозділів 35-ї, 36-ї загальновійськових армій та 76-ї десантно-штурмової дивізії повітряно-десантних військ з Поліського операційного району.

"Для забезпечення відходу військ окупанти ведуть артилерійський вогонь по позиціях підрозділів Збройних Сил України та здійснюють дистанційне мінування місцевості забороненими міжнародними конвенціями засобами. У зв'язку з критичною ситуацією, виведення підрозділів 35-ї загальновійськової армії організовує особисто командувач армії генерал-лейтенант Олександр Санчик", - йдеться у повідомленні.

За наявною інформацією, в ході ведення бойових дій проти України втрати 1-го мотострілецького батальйону 36-ї окремої мотострілецької бригади (в/ч 06705, Борзя) 29-ї загальновійськової армії склали понад 60% особового складу.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 36-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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