Українці бойкотують рублі: на півдні окупанти змушені розраховуватись з місцевими гривнями

У тимчасово окупованих південних регіонах України окупанти змушені розраховуватись з місцевими гривнями.

Це сталось через те, що українці масово бойкотують російські рублі.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Місцеві колаборанти, які цинічно заявляють, що "Росія тут назавжди" не мають можливості запровадити "рубльову зону" через масовий спротив місцевих жителів. Українці вимагають, щоб з ними розраховувались тільки гривнями. А тому російські окупанти користуються українською національною валютою.

"Мешканці не сприймають рублі як валюту, а тому більшість товарів можна придбати лише за гривні. При цьому підприємці масово відмовляються працювати по російських законах. Тому окупаційні адміністрації запрошують до міста підприємців з окупованого Криму", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, росіяни погрожують підприємцям, які відмовляються виставляти цінники у рублях.

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