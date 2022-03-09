Українці зможуть залишити заявку на відшкодування знищеного окупантом житла в "Дії"

Також вже створено "Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури".
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль повідомив, що орієнтовно вже за тиждень у додатку "Дія" почнуть реєструвати інформацію про пошкоджене та зруйноване майно громадян України.
Про це голова уряду сказав у відеозверненні 9 березня.
"Кожен, хто залишився без даху над головою. Кожен, чий дім чи квартира були знищені окупантом, зможе залишити заявку на відшкодування в "Дії", - зазначив він.
Також, за його словами, вже створено "Фонд відновлення зруйнованого майна та інфраструктури".
"І як тільки війна буде завершена, ми почнемо відновлювати усе, що зруйнував ворог", - резюмував він.
Нагадаємо, станом на 7 березня російські війська знищили або пошкодили більше 200 шкіл, 1,5 тисячі житлових будинків, понад 30 лікарень та залишили без світла, води й тепла 900 населених пунктів.
Читайте також: