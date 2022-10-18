Українці допомогли ЗСУ знищити декількох російських генералів – СБУ

За словами Іллі Вітюка, такий результат став можливий завдяки мужності та спротиву звичайних українців, які ризикуючи своїм життям, фотографували та надсилали інформацію.

Звичайні українці допомогли знищити сотні одиниць ворожої техніки та декількох російських генералів. Люди надсилали фото розташування окупантів через спеціальний чат-бот.

Про це заявив начальник Департаменту кібербезпеки СБУ Ілля Вітюк.

"Через наш бот надійшло понад 100 тисяч повідомлень про переміщення ворога! Ми уточнювали та перевіряли цю інформацію через агентурні можливості, операторів БПЛА та дронів, порівнювали з даними з супутників і пересилали до артилерії ЗСУ. В результаті – багато сотень результативних влучань по великим колонам техніки, знищено не одного генерала РФ", – заявив Вітюк.

За словами начальника Департаменту кібербезпеки СБУ, такий результат став можливий завдяки мужності та спротиву звичайних українців, які ризикуючи своїм життям, фотографували та надсилали інформацію.

Також Вітюк нагадав, що на цей чат-бот можна повідомляти дані про колаборантів, злочини, пов’язані із фейковими "референдумами" РФ на тимчасово окупованих територіях, факти мародерства та воєнні злочини росіян.

Нагадаємо, за словами Іллі Вітюка, перемога України може відбутися уже в короткостроковій перспективі. На його думку, нині існують два найімовірніших сценарії завершення війни в Україні. Перший - державний переворот у Росії, внаслідок якого Путіна змістять з посади президента. А другий - повний і безапеляційний розгром російських військ на фронті.

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