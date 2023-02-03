Українці дуже активно вступають до штурмових бригад "Гвардія наступу" для посилення Сил оборони - МВС

За словами посадовиці, люди, які вже приєдналися до підрозділів "Гвардія наступу", мають бойовий досвід.

Українці дуже активно подають заявки до штурмових бригад "Гвардію наступу", які спрямують на посилення Сил оборони та звільнення окупованих територій.

Про це розповіла під час телемарафону заступниця міністра внутрішніх справ Катерини Павліченко.

"У нас ця рекрутингова кампанія стартувала буквально в четвер, але я знаю, що вже дуже активно подаються заявки, анкети. Надходить насправді багато дзвінків на гарячу лінію, яка була створена спеціально для формування цих бригад. Відкритий набір і для хлопців, і для дівчат. Насамперед, це мають бути вмотивовані люди, які готові звільняти території", - заявила вона.

За словами посадовиці, люди, які вже приєдналися до підрозділів "Гвардія наступу", мають бойовий досвід, зокрема із деокупації територій. Втім, як вона наголосила, що це не є обов'язковою умовою для вступити до лав.

Що відомо про новостворені бригади "Гвардія наступу"

МВС вирішило створити штурмові бригади "Гвардія наступу". Вони будуть спрямують на підсилення Сил оборони та звільнення окупованих територій. Як повідомив т.в.о. міністра внутрішніх справ ІГор Клименко, основу підрозділів будуть складати поліцейські, прикордонники, нацгвардійці, "люди, які пройшли горнило 2014-2015 років, частина яких воювала вже і в 2022 році".

Записатися можна онлайн, заповнивши анкету і протягом години передзвонить оператор і проконсультує, у який рекрутинговий пункт прийти, їх по Україні вже більше 140. Адреси цих пунктів є на сайті, кожен доброволець може прийти в найближчий такий пункт.

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