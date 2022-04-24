Українці масово повертаються додому: яка ситуація на західному кордоні (фото)

До України за минулу добу повернулося 33 тисяч осіб, з них 30 тисяч – українці.

З України протягом минулої доби виїхало понад 24 тисячі осіб, найбільше людей прямує з Польщі. Натомість повернулося за вчора 30 тисяч українців.

Про це інформує Державна прикордонна служба.

Так, протягом минулої доби 15 тисяч громадян перетнули кордон з Польщею. Решта прослідували до Словаччини, Угорщини, Румунії та Молдови. Було оформлено близько 450 вантажівок з гуманітарною допомогою.

"Пасажиропотік дещо зменшився, а кількість осіб, які прослідували до України, перевищила чисельність тих, хто виїхав", - йдеться в повідомленні.

У ДПСУ нагадали, що відстежувати завантаженість пунктів пропуску для перетину кордону до ЄС і Молдови (у Чернівецькій області) можна на фейсбук-сторінці Західне регіональне управління ДПСУ-Західний кордон. Дані оновлюються щотри години.

Крім того, зважаючи на ситуацію, яка складається на території України під час воєнного стану, коли громадяни не можуть швидко і вчасно оформити закордонний паспорт, можливість перетинання кордону громадянами України за внутрішніми паспортами продовжено.

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