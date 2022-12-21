Українці масово скаржаться, що їм скасовують статуси UKR у Польщі: чому і як їх відновити

У Польщі пояснили, за яких умов можуть скасувати українцям статус UKR.

Українці, які після початку повномасштабного вторгнення знайшли прихисток у Польщі, масово скаржаться у Мережі на скасування статусів UKR, який надає пільги і можливості їздити на Батьківщину.

Посольство України у Польщі пояснило всі нюанси щодо позбавлення статусу UKR (PESEL).

У відомстві наголошують, що єдиною підставою для скасування статусу UKR (PESEL) є виїзд біженця з Польщі на понад 30 днів. Всі інші підстави для скасування такого статусу є неправомірними.

Також читайте У Польщі в центрі для біженців масово отруїлися українці: що відомо

"У випадку, якщо позбавлення статусу таки мало місце, рекомендуємо громадянам України звертатися до місцевих адміністрацій (Urząd miasta/urząd dzielnicy, urząd gminy), які займаються виданням PESEL з проханням про його відновлення", - кажуть у посольстві.

Якщо адміністрація відмовляється це зробити, або скеровує до Прикордонної служби, можна звертатися до регіональних управлінь у справах іноземців (Urząd Wojewódzki, Wydział Spraw Cudzoziemców), або до Управління у справах іноземців в місті Варшава.

Гаряча лінія Wydziału Spraw Cudzoziemców Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego у Варшаві: +48 (22) 695 67 73

Гаряча лінія Управління у Справах Іноземців в місті Варшава: +48 47 721 75 75

Що сталося

У Мережі українці скаржаться, що їм масово скасовують статуси UKR. Громадяни пишуть, що, мовляв, навіть не їздили до України, але їх позбавили цього статусу.

Інші розповідають, що були вдома менше місяця, а коли повернулися до Польщі, дізналися, що спецстатус не чинний. Також була інформація, що нібито у системі стався збій і людям помилково скасували статуси UKR.

Як відновити статус

Можна припустити, що імовірно, подібне скасування стосується осіб, які отримують соцвиплати від Польщі, адже, за новими правками Закону про допоможу біженцям, всі фінансові виплати призупиняються для українських біженців, які перетинають польський кордон та виїжджають із Польщі.

І якщо громадянин перебуває за межами Польщі понад 30 днів, він втрачає спеціальний статус та всі пов’язані з цим привілеї, зокрема, право на допомогу та соціальні виплати. Спецстатус не забирають, якщо біженець повертається до Польщі протягом 30 днів, і, відповідно, соціальні виплати відновлюються. Зауважимо, що наразі механізм цього процесу ще не має детального пояснення.

Також, згідно із законом, спецстатус можна відновити, якщо громадянин знову буде змушений шукати прихистку від війни та виїде до Польщі.

"Для реалізації посилення контролю за громадянами України – отримувачами соціальних виплат, які виїжджають із Польщі, у змінах до закону запроваджені правові підстави для отримання органом соціального страхування від Прикордонної служби інформації з реєстру про перетин українцями кордону", - пояснює ukrainianinpoland.pl.

Додамо, що під час кожного повернення до Польщі після відсутності певного часу можна самостійно перевірити, чи чинний статус UKR. Зробити це можна за посиланням.

Нагадаємо, Польща змінює спецзакон про допомогу українцям, які рятуються від війни на території країни. Нові зміни передбачають те, що за проживання у Польщі довше 3 місяців українці тепер будуть змушені платити самотужки.

Як повідомлялося, опитування Gremi Personal показало, що у половини українських біженців після вимушеного переїзду до Польщі рівень життя значно покращився.

Читайте також: