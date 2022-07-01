Українці можуть позиватись до Європейського суду через дії Росії: покрокова інструкція, як стягнути компенсації

Українці можуть позиватись до Європейського суду через дії Росії: покрокова інструкція, як стягнути компенсації

60 тисяч українців почали оформлювати заяви до Європейського суду з прав людини через шкоду, що завдали цивільним російські війська.

Які складнощі виникають у процесі звернення до ЄСПЛ дослідина кореспондентка ТСН Ірина Маркевич , яка втратила житло під час окупації Київщини, пройшла весь шлях і готова поділитися інструкцією.

«Будинок , усі майно, авто - усе знищено під час окупації російськими військами на Київщині. Моя родина серед 200 тисяч сімей в Україні, у яких окупанти, або пошкодили, або зруйнували майно. Принаймні стільки українців заявили про це в застосунку «Дія», - каже Ірина.

Усі українці, які постраждали від російських окупантів: а саме втратили житло, мають загиблого родича, були поранені, або потрапили в полон, пройшли через катування, або близькі зникли безвісти - можуть звернутися до Європейського суду.

Почати заповнювати заяву можна на електронній платформі - espl.com.ua. Тут є підказки, однак, що пройти усі кроки треба добре підготуватися.

Перше з чим виникають проблеми - оцінка матеріальних збитків. Вони мають бути підтверджені документально.

Це можуть бути суми зафіксовані в договорах купівлі продажу квартири, або будинку. Документи при купівлі авто. Послуга оцінки майна через "Дію". Але найбільшу вагу матиме оцінка експертів.

Наступний крок, що викликає складнощі - це пункт про опис слідчих дій та докази, які значаться у кримінальній справі. Однак слідчі поки можуть не надавати доступу до матеріалів справи, адже вона швидше за все складається з великої кількості епізодів, які стосуються не тільки однієї родини. Однак у цій ситуації юристи радять звертатися в письмовим клопотанням до слідчих. «Відмовити вони не мають права. Якщо зараз етапі існують проблема з доступом до матеріалів справ, то ви можете подати без матеріалів, а потім суду дослати матеріалів, яких не вистачає», - радить юрист.

Наступний важливий крок - потерпілі українці мають звернутися не лише до української правоохоронної системи, але й російської. Зокрема написати заяву до Слідчого комітету Росії. Єдиний спосіб зробити це для українців - це електронний варіант. Навіть, щоб відкрити сайт слідчого комітету Росії треба скористатися VPN-сервісом. Тут важливий сам факт подачі заяви - відповідь чекати не потрібно. «Ми розумію, що російській слідчий комітет може затягувати розгляд процесу, або не реагувати. Нам достатньо скріншоту заяви», - переконують юристи.

Отже, щоб оформити звернення до Європейського суду треба ретельно підготуватися. При цьому у українців є 4 місяці з моменту скоєння злочину росіянами.

«Українці мають зібрати усі можливі докази порушення своїх прав - це може бути фото-відео, показання свідків. Ми закликаємо збирати всі можливі документи, які можуть підтвердити правопорушення», - кажуть фахівці.

На електронній платформі є підказки , але скоріше за все вам потрібно буде допомога юристів. Якщо не має змоги оплатити ці консультації, допомогти оформити заяву можуть в українській Гельсінській спілки з прав людини. «Оформлення заявки - не означає, що вона пройде і надалі буде зареєстрована судом. Заявник має докласти зусиль, обґрунтувати, підготувати докази, проконсультуватися з юристами, щоб був позитивний результат», - переконують там.

Також читайте Продавці і тренер під головуванням ІТівця у злагодженій роботі з мінометами б'ють ворога на Харківщині

У фіналі заяву треба видрукувати і відправити поштою. Якщо заява буде прийнята, взята в роботу Європейським судом, навіть якщо вирок суду буде на вашу користь, відшкодування покладаються на країну агресорку. Мова йде про суми від 5 до 30 тисяч євро.

Однак держава Росія нині відмовилася виконувати рішення Європейського суду з прав людини. Компенсації українці можуть отримати лише, якщо зміниться політична ситуація в Росії.

«За умови зміни політичного режиму в Росії, за умови політичного курсу Росія, може повернутися до ПАРЕ і тоді вони має взяти на себе зобов’язання, які вона прийме», - кажуть фахівці.

Нині на платформі 60 тисяч українців почали оформлювати заяви до Європейського суду. 3 тисяч - змогли закінчити цей процес. Для Європейського суду розгляд цих справ буде викликом з огляду на кількість постраждалих від російської агресії в Україні. Тим часом юристи закликають усіх постраждалих проходити процедуру до кінця формувати заяви до Європейського суду. Це створює додатковий економічний і політичний тиск на державу-агресорку. Росії рано чи пізно доведеться відповісти за злочини проти цивільних українців.

Читайте також:

Пара на Вінниччині стала рекордсменом за найтриваліший шлюб: скільки прожили разом і в чому їхня таємниця

В поруйнованому Ірпені відновив роботу реабілітаційний центр, де безкоштовно лікують воїнів

+40 і уже майже два місяці без опадів: Закарпаття потерпає від аномальної погоди