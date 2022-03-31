Українці можуть в "Дії" повідомляти про зруйноване майно: за добу надіслали понад 20 тис. заявок

Українці можуть в "Дії" повідомляти про зруйноване майно: за добу надіслали понад 20 тис. заявок

Функція в застосунку запраювала 30 березня.

В українців з'явилася можливість подати інформацію про зруйноване війною майно на порталі та в застосунку "Дія".

Про це повідомив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Функція запрацювала в "Дії" від 30 березня. Лише за одну добу українці надіслали понад 20 тисяч заявок.

"Усі заявки будуть ретельно опрацьовані, аби після нашої перемоги відбудова була системною", - наголосив голова Кабміну.

До слова, саме завдяки цій інформації від українців Кабінет міністрів матиме можливість підрахувати збитки й оцінити, скільки коштів потрібно Україні на відбудову.

Як повідомлялося, уряд розпочав програму для працевлаштування переселенців. За кожного працевлаштованого переселенця держава виплатить роботодовцям 6500 гривень. Ці кошти роботодавці будуть витрачати на оплату праці таких працівників.

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