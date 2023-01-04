Українці можуть знайти тимчасове безкоштовне житло в Польщі через Airbnb – Мінреінтеграції

Польща стала лідером за кількістю переселенців з України.

Тимчасове безплатне житло у Польщі громадяни України можуть знайти за допомогою онлайн-сервісу з розміщення, пошуку та короткострокової оренди помешкань Airbnb.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Від початку війни у Польщі знайшли прихисток близько 1,5 мільйона українців.

"Окрім кеш-допомоги, братня країна надає українцям і безоплатне тимчасове житло у спеціально обладнаних шелтерах. Біженці з України можуть знайти його через сервіс Airbnb", - йдеться у повідомленні.

Таке житло надаватимуть на:

екстрене або транзитне перебування – до 6 ночей;

короткотермінове перебування – на 8-29 ночей;

подовжене перебування (тільки у виняткових ситуаціях після погодження з власником житла) – від 30 до 90 днів.

"Отримати безкоштовний тимчасовий прихисток можуть виключно особи, які прибули до Польщі після 24 лютого й раніше не користувалися житлом від компанії. Пріоритетними є соціально незахищені категорії населення й особи з інвалідністю", - йдеться у повідомленні.

Звернутися по допомогу з тимчасовим житлом, необхідно написати на електронну пошту: iompolandprykhystok@iom.int або зателефонувати на номер: +48 22 490 20 44. У заявці слід обов’язково вказати регіон, в якому ви перебуваєте.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький наголосив, що Варшава не збирається відмовлятись від допомоги Україні у її протистоянні російській агресії у наступному 2023 році.

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