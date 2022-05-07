Українці на деокупованих територіях висаджують дефіцитну розсаду навіть на клумбах і замість газонів

Українці на деокупованих територіях висаджують дефіцитну розсаду навіть на клумбах і замість газонів

В деокупованих селах людям безкоштовно роздають насіння в рамках ініціативи "Сади перемоги".

Українців закликають засаджували городиною кожен клаптик землі і навіть балкони, а громади - орати землі, які пустували, аби максимально забезпечити Україну продовольством, йдеться в ТСН.

Люди активно відгукуються і беруться за лопати - навіть ті, хто ніколи нічого раніше не садив. В центрі деокупованого Ворзеля черга - безкоштовно роздають насіння. «Це капуста, кабачок, огірок та помідор, окрім того будуть інші овочі, це салати, баклажани, інші овочі», - показують вміст пакету люди.

На деокупованих територіях насіння і розсада зараз найбільш дефіцитний товар. «Раніше ніколи не саджала, але цього року хочу спробувати, розуміємо, що буде дуже тяжко», - каже Галина, що також стоїть у черзі.

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Ганна бере насіння і має план з перебудови своєї землі біля дому. «На цій ділянці ніколи не було грядок, тут росли декоративні кущі і квіти, але цього року квітником доведеться пожертвувати на користь овочів, так вирішили господарі», - каже Ганна і викопує свої квіти, їхнє місці займуть огірки і помідори.

Сади перемоги - всеукраїнська кампанія. Її ціль аби закликати українців використовувати кожен клаптик землі біля багатоповерхівок, на балконах, на присадибних ділянках, засаджувати городи, які не оброблялися.

Громади мають зробити ревізію своїх земель і віддати під засів усі можливі ділянки фермерам і аграрним господарствам. Під час Першої і Другої світових війн своїх громадян до садів перемог заохочувати у США, Британії, Канаді, Австралії. Тоді це допомогло країнам уникнути продовольчої кризи.

«Кожен на своєму місці чи це домогосподарство, чи це фермерське господарство ці всі землі мають оброблятися для того, щоб було достатньо харчових продуктів в Україні. Попри те, що вони бомблять склади. Цього не відбудеться, у нас буде достатньо вирощено продуктів», - кажуть урядовці.

30% земель не будуть засіяні цього року. Херсонщина, Миколаївщина, Донеччина, Луганщина - регіони, де вирощували левову частку зерна, овочів, фруктів - не матимуть звичних врожаїв. Саме тому господарство пана Василя на Прикарпатті розпахує землю, як пустувала. Минулоріч тут обробляли 15 гектарів, нині 25.

Традиційно садили пшеницю, ячмінь і сою. Від сої вперше відмовились на користь гречки. «Ніколи не сіяли гречку, вперше сіємо. Мусимо ризикувати, бо треба», - каже фермер.

Бо треба забезпечити українців харчами в часи, коли родючі землі сходу засівають боєприпасами.

"Сади перемоги": у деокупованих селах люди беруться за лопати та саджають городину

Володимир з родиною теж хоче долучитися. Через війну взявся обробляти город сусідів, що виїхали закордон. «Раніше ми садили 4 сотки на свої потреби, а зараз 9», - каже він.

Усі засадили картоплею, так вони зможуть прогодувати свою сім'ю - у Володимира троє дітей і ще мінімум ще три родини. Кожен може зробити свій внесок в перемогу навіть, якщо не має жодного досвіду.

Дмитро біля новенького, але посіченого осколками таун-хаусу на Київщині ніколи в житті нічого не садив. «Тут вже базується часник і цибуля, центр окупувала картопля», - показує свій город чоловік.

Дмитро вивіз дружину і дітей в Польщу. Він не без жалю перекопує газон, якій тільки починає сходити. Сьогодні вдалося купити розсаду перцю і помідорів. Це його особистий маленький садок перемоги. Дмитро сподівається, коли достигнуть помідори і перець його діти зможуть оцінити перші татові спроби у городництві. «Дуже-дуже хочеться, щоб вони повернулися, коли у нас були помідори і перчик. Щоб ми куштували їх разом», - запевняє чоловік.

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