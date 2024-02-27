Українці – на межі втрати держави: Найєм попередив про загрозу

В контексті мобілізації ветеран зазначив, що українським чоловікам слід "подорослішати" та зрозуміти, які загрози стоять перед державою.

Українці зараз перебувають на межі втрати держави. Ця загроза настільки реальна що, "травень вже не здається українським".

Таку думку ветеран ЗСУ, адвокат Масі Найєм висловив у інтерв'ю Deutsche Welle.

Найєм відповів на запитання, чи варто мобілізувати до війська тільки мотивованих чоловіків. Він зазначив, що слід "подорослішати" та зрозуміти, які загрози стоять перед державою.

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"Ми зараз на межі втрати держави. Це не ймовірність, яка дуже далека. Це не про ядерку – можливо, буде, можливо, не буде. Це цілком реальні загрози. Ці загрози настільки реальні, що, умовно кажучи, травень місяць для мене не здається українським, якщо певні речі зараз не стануться. Тобто цілком очевидно, може статися, що в травні місяці вам треба буде планувати жити в іншій країні, якщо ви патріот, тому що жити з руснею тут ви не зможете", – висловився ветеран.

"То ти тепер маєш обрати. Мотивацію ти сам або включиш у себе і будеш захищати свою державу. Ну, або їдь до поляків", – додав Найєм.

До слова, ексзаступник міністра оборони України Віталій Дейнега заявив, що третій рік війни буде дуже непростим для країни. Він заявив, що українцям "слід прокинутись", бо в іншому разі є реальна загроза програти війну.

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