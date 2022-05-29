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Українці на тимчасово окупованих територіях можуть використовувати VPN-сервіси: ЦПД надає перелік

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Українці на тимчасово окупованих територіях можуть використовувати VPN-сервіси: ЦПД надає перелік

Фото: Associated Press

Центр протидії дезінформації при РНБО спростовує фейки та повідомляє, що українці на тимчасово окупованих територіях, які під’єднані до російських мереж, можуть використовувати VPN-сервіси.

При підключенні до VPN створюється захищений канал між пристроєм користувача і VPN-сервером, тому ваш інтернет-провайдер не дізнається ваше місце перебування та вебресурси, які ви відвідали.

Про це повідомили у пресслужбі ЦПД. 

Фейк 

Якщо я встановлю VPN, фсб все одно побачить, що я дивлюсь в інтернеті!

Правда

Не всі VPN-сервіси повністю захищають ваш інтернет-трафік.
 
Тому в разі, якщо користуєтесь безкоштовним VPN

  • Перевірте репутацію сервісу у пошуковику – чи не було фактів витоку або продажу даних користувача. 
  • Не використовуйте російські та білоруські VPN-сервіси.

 Наводимо кілька VPN-сервісів, що рекомендують фахівці: 

  • ExpressVPN 
  • Surfshark 
  • PrivateInternetAccess 
  • CyberGhostVPN 
  • NordVPN 
  • ProtonVPN 

Нагадаємо, ЗСУ отримали мобільний польовий шпиталь від Естонії та Німеччини.

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