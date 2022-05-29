Українці на тимчасово окупованих територіях можуть використовувати VPN-сервіси: ЦПД надає перелік

Українці на тимчасово окупованих територіях можуть використовувати VPN-сервіси: ЦПД надає перелік

Центр протидії дезінформації при РНБО спростовує фейки та повідомляє, що українці на тимчасово окупованих територіях, які під’єднані до російських мереж, можуть використовувати VPN-сервіси.

При підключенні до VPN створюється захищений канал між пристроєм користувача і VPN-сервером, тому ваш інтернет-провайдер не дізнається ваше місце перебування та вебресурси, які ви відвідали.

Про це повідомили у пресслужбі ЦПД.

Фейк

Якщо я встановлю VPN, фсб все одно побачить, що я дивлюсь в інтернеті!

Правда

Не всі VPN-сервіси повністю захищають ваш інтернет-трафік.



Тому в разі, якщо користуєтесь безкоштовним VPN

Перевірте репутацію сервісу у пошуковику – чи не було фактів витоку або продажу даних користувача.

Не використовуйте російські та білоруські VPN-сервіси.

Наводимо кілька VPN-сервісів, що рекомендують фахівці:

ExpressVPN

Surfshark

PrivateInternetAccess

CyberGhostVPN

NordVPN

ProtonVPN

Нагадаємо, ЗСУ отримали мобільний польовий шпиталь від Естонії та Німеччини.

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