Українці наближають крах Росії і її посіпак, бойкотуючи їхню продукцію

Замість Московської ковбаси - Київська та Чорнобаївська, а замість Білоруського хліба – Отаманський. Від початку повномасштабного вторгнення є велике бажання відгородитися взагалі від усього, що нагадує про країну-агресорку та її посіпак.

Це бажання не лише у пересічних українців, на державному рівні два місяці тому з'явилася заборона імпорту будь-яких товарів із Росії, йдеться в ТСН.

На прилавку із побутовою хімією одна із зубних паст одразу виділяється, ще на ціннику тут вказано «товар із Російської Федерації». Із продукцією країни-агресорки активістка Катерина Чепура бореться ще від 2014-го і каже, нарешті продукти харчування та побутова хімія звідти майже повністю зникли з магазинів. Знайдена зубна паста була чи не єдиним таким товаром, до того ж сам магазин означив виробника.

Посприяли цьому і державна заборона на імпорт російського товару, і позиція українців, які самі відмовляються їх купувати. Тому нині магазини розпродають залишки.

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А от із побутовою електронікою ситуація складніша, в українських магазинах техніки чи на сайтах досі часто в наявності холодильники чи пральні машини, зроблені в Росії. Всі вони від відомих іноземних виробників, які мали на території країни-агресорки заводи. До повномасштабного вторгнення саме звідти вони і постачали переважну більшість товару. Зараз же практично усі компанії переорієнтувалися на європейське виробництво, а заводи в Росії закрили через санкції. Старий товар, який вже був закуплений, тепер намагаються продати хоча б у нуль.

Окрема історія з товарами із Білорусі. Формально їх ввезення не заборонено, тож косметика та продукти у магазинах досі періодично зустрічаються. Про таку продукцію у магазині також говорять не охоче. Формально закони не забороняють продавати білоруське чи російське, визнають експерти. Тож все залежить від свідомості власників мереж та покупців.

Чимало підприємств нині змінюють асортимент, бо побачили настрої українців. Показово, що навіть на тимчасово окупованих територіях, під дулом автоматів люди не хочуть продукції окупантів чи їхніх поплічників. У Херсоні до останнього бойкотували товари агресорки. Нині ж вимушені їх купувати, аби банально не померти з голоду. Втім, про їхню якість воліють говорити жартами самих росіян – «робили ковбасу, але вийшло мило».

Разом із тим експерти застерігають, навіть за деякими українськими товарами цілком можуть стояти власники-росіяни, бо ще від 2014 року агресор навчився маскувати бізнес і реєструє офіси в інших країнах на підставних осіб. Тому українцям радять перевіряти, кому належить та чи інша продукція. «Найперший крок, який потрібно зробити – це скласти у голові для себе список товарів, якими користуємося постійно, і перевірити власників фірм, франшиз, закладів, до яких ми ходимо», - радить Катрина Чепура.

«Є багато сервісів, які дозволяють це робити. Є сканери штрих кодів, є окремі чатботи для бойкотування ростоварів та окремі сервіси, які дозволяють визначити кінцевих бенефіціарів із Росії та Білорусі», - додає Андрій Ремізов.

До речі європейці, кажуть в офісі з розвитку підприємництва та бізнесу, також долучилися до бойкоту, а замість продукції рашистів охоче купують саме українське. «Наші підприємці почали займати ніші, які раніше були у них - це меблі, продукти харчування, і починають потроху експортувати», - додає Ремізов.

Усе це, сподіваються, допоможе зробити будь-який прояв російського бізнесу нерентабельним, а значить, наблизити економічний крах Росії.

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