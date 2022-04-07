"Українці не бачили такої жорстокості з часів вторгнення нацистів під час Другої світової війни" - Зеленський

"Українці не бачили такої жорстокості з часів вторгнення нацистів під час Другої світової війни" - Зеленський

Російські окупанти не жаліють нікого та вбивають жінок та дітей.

Президент Володимир Зеленський в інтерв'ю індійському виданню Republic Media Network розповів, що наразі найголовніше завдання для України – це врятувати якнайбільше людей.

Російські окупанти безжально вбивають цивільних. За словами президента, українці не бачили такої жорстокості з часів вторгнення нацистів під час Другої світової війни.

"Щодня і щоночі ми думаємо тільки про одне – як врятувати якнайбільше людей. Як допомогти всім, кому можемо, щоб пережити жорстоке вторгнення Росії. Вторгнення, яке вже призвело до загибелі тисяч українців. Застрелених, закатованих, вбитих ракетами, авіабомбами, танками. Російські військові не жаліють нікого – ані жінок, ані дітей. Українці не бачили такої жорстокості з часів вторгнення нацистів під час Другої світової війни", - наголосив президент.

Зеленський вкотре розповів, що окупанти вбивали цивільних у Бучі заради розваги. Вони чинили звірства, катували людей, ґвалтували в Ірпені, Маріуполі. Харків російські військові щодня обстрілюють артилерією. Президент України наголосив, що не бажає жодному народу пережити подібне.

"Не дай Боже ще якомусь народу це пережити. Пережити, як у Бучі російські солдати вбивали людей просто на дорогах – заради розваги. Як в Ірпені ґвалтували неповнолітніх дівчат і душили їх потім, як досвідчені вбивці. Як у Маріуполі пострілами гнали вулицею маленьку дівчинку. Бо для них допустимо – полювати на людей, це для них весело. Як у Харкові вбивали звичайних мирних мешканців міста десятками за хвилину, обстрілюючи з реактивної артилерії житлові багатоповерхівки. Коли бачиш стільки смертей щодня... Сподіваєшся і віриш, що вдасться врятувати хоча б тих, кому співчуваєш особливо. Хоча б тих, хто точно не може бути замішаний у жодних суперечках дорослого світу, у жодних конфліктах", - розповів Зеленський.

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