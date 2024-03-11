"Українці не можуть припинити захищатися": Постійний Синод УГКЦ оприлюднив заяву після слів Папи Римського

Єпископи Постійного Синоду Української греко-католицької Церкви на засіданні у США виступили із заявою щодо нещодавніх висловів Папи Римського про "білий прапор" та початок переговорів України з Росією.

Про це повідомила пресслужба УГКЦ.

"Сьогодні ми не хочемо застановлятися на словах Папи, а прагнемо ще раз наголосити на позиції жертв російського вторгнення в Україну. Йдеться про позицію більшості українців. Кожному, хто живе в Україні, зрозуміло, що зараз Україна, як ми неодноразово заявляли у Вашингтоні, Філадельфії та Нью-Йорку, промовляючи до представників влади, української громади у США та широкої громадськості, зранена, але незламна, втомлена, але стійка", – йдеться у заяві.

Там наголосили, що українці не можуть припинити захищатися, тому що капітуляція означає їхню смерть, а наміри Володимира Путіна і Росії зрозумілі й чіткі. І це не лише він: 70% населення Росії підтримує геноцидну війну, зокрема й патріарх Кирило та провід Російської Православної Церкви.

"Висловлені цілі втілюються в конкретних діях. У свідомості Путіна не існує України, української історії, мови, незалежного українського релігійного життя. Усе українське, на його думку, – це ідеологічні конструкції, які повинні бути знищені. У його голові Україна – це не реальність, а просто "ідеологія", яку він водночас окреслює як "нацистську"... Воєнні злочини в Бучі, Ірпені, Бородянці, Ізюмі та в інших містах, які окупували російські війська, продемонстрували українцям і всім людям доброї волі чітку мету цієї війни: знищити Україну та українців. Також варто додати, що будь-яка російська окупація української території призводить до знищення Української Греко-Католицької Церкви, будь-якої незалежної Української Православної Церкви, а також до придушення інших релігій та всіх інституцій і проявів культури, які не підтримують російського панування… Українці захищатимуться. Вони знають, що іншого вибору в них немає", - зазначили у заяві Постійного Синоду УГКЦ.

Нагадаємо, очільник УГКЦ відреагував на слова Папи Римського про "білий прапор" та перемовини з РФ.

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