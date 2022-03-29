"Українці не повинні гинути через те, що дехто не може знайти сміливість, щоб передати необхідну зброю", - Зеленський

"Українці не повинні гинути через те, що дехто не може знайти сміливість, щоб передати необхідну зброю", - Зеленський

Президент наголосив, що всюди підкреслюватиме, що ніхто не має права використовувати життя українців, щоб урятувати якісь прибутки в Росії чи спільні з Росією.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що протягом тижня виступатиме в парламентах країн-партнерів: Данії, Норвегії, Нідерландів, Греції, Австралії.

"Важливо, що це виступи не просто перед політиками, це виступи перед суспільствами. Перед мільйонами людей, які хочуть почути Україну й готові почути її, щоб допомогти, підтримати. Які відчувають, що ми боремось за нашу спільну свободу. Одну для всіх людей на нашій землі", - заявив він у відеозверненні.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 33-го дня війни

Президент наголосив, що всюди підкреслюватиме, що ніхто не має права використовувати життя українців, щоб урятувати якісь прибутки в Росії чи спільні з Росією. І українці не повинні гинути тільки через те, що дехто не може знайти в собі сміливість, щоб передати Україні необхідну зброю.

"Страх завжди робить співвідповідальним. Якщо хтось боїться Росії, якщо боїться ухвалити необхідні важливі для нас рішення, зокрема для того, щоб ми отримали літаки, танки, необхідну артилерію, снаряди, то це робить цих людей співвідповідальними за катастрофу, яку російські війська створили в наших містах", - сказав він.

Бо якщо могли врятувати – повинні були врятувати.

"Народи Європи, народи світу точно мене почують і точно підтримають. А всім політикам варто подумати вже зараз, що в них залишиться, якщо вони не відповідатимуть позиції свого народу", - резюмував Зеленський.

Також Зеленський повідомив про зміст переговорів із лідерами держав-партнерів, які він проводив у понеділок, 28 березня.

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