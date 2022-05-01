Українці отримуватимуть смс-повідомлення про мінну небезпеку

Мінреінтеграції запускає програму смс-інформування громадян.

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України спільно з операторами мобільного зв’язку продовжує кампанію з інформування населення про мінну небезпеку.

Про це повідомляється на Урядовому порталі.

"Інформаційна кампанія покликана розширити аудиторію і ознайомити більшу кількість населення України з основними правилами поводження з вибухонебезпечними предметами та запобігти випадкам травмування цивільних осіб", - йдеться у повідомленні.

Відтепер зазначене смс-інформування буде регулярним.

Нагадування наступного змісту: "Обережно: міни! Мінреінтеграції повідомляє про необхідність дотримання правил поводження з вибухонебезпечними предметами! У разі виявлення підозрілого предмету - не чіпайте, попередьте оточуючих про небезпеку, повідомте про знахідку за номерами телефону: 101, 102 або 112. Бережіть себе!"

Нагадаємо, до України приїдуть естонські спеціалісти з розмінування.

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