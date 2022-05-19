Українці після 9 травня почали масово повертатись додому: на кордонах черги із сотень машин

На україно-польському кордоні черги, але не на виїзд, а на в’їзд, бо українці масово повертаються додому.

Їдуть автомобілями, автобусами і переходять через піший кордон. Географія тих що повертається різна - від Донеччини до Львівщини. І щодоби це близько 20 тисяч людей, йдеться в ТСН.

«Твій чоловік на війні, ти від нього дуже далеко, це дуже важко», - каже Анна з Донеччини, яка півтора місяці тому разом із шістьома дітьми виїхала до Чехії шукати прихистку.

«Нас добре прийняли, ми жили у пастора, в нього при церкві свій будинок», - розповідає вона.

Але туга за рідним домом непереборна. Хоч там і досі є ризик небезпеки, більше бути за кордоном не змогла.

«Додому дуже хочеться, свій дім, це свій дім, своя країна, квіти… Дуже важко. Мій будинок стоїть, живенький, батьки доглядають, нещодавно телефонували, казали, що можеш повертатися додому, нічого не боятися, «в тебе вже город засіяний», - розповідає Анна

Вибір мами сподобався і дітям, бо дуже сумували за батьком та дідусем з бабусею.

Щодня лише через львівські пункти пропуску на батьківщину повертається від 16 до 22 тисяч українців. Прямують через піший перехід, їдуть легковими машинами та рейсовими автобусами, які попри те, що курсують щодня - заповнені вщент.

Пані Світлана з Кривого Рогу у Чехії була разом з донькою, невісткою та онуком. За повернення проголосували усі до одного. Зараз до відчуття радощі приєднується лють на ворога. «Хай він здохне, тварь, разом зі своїми орками, наші хлопці виженуть його. Багато людей, в кого нема куди повертатися, Харків, дуже багато було там людей. Приїдемо всі, будемо будувати заново», - каже Світлана.

На усіх пунктах пропуску в бік України черги по кількох сотень автівок. «Зараз у пунктах пропуску Смільниця, Шегині та Краківець на в’їзд в Україну очікує від 150 до 370 легкових автомобілів. Від 24 лютого через державний кордон на Львівщині повернулося 931 тисяча громадян» , - зазначає офіцерка пресслужби Львівського прикордонного загону Олександра Кучковчька

Це наймасовіше повернення українців з початку повномасштабного вторгнення. Кількість людей, які вертаються, почала зростати після 9 травня. Усі кажуть одне, де б не був, а удома - найкраще.

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