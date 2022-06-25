Українці побачать "відчутні результати" контрнаступу на Херсонщині в серпні - начальник розвідки Буданов

Українці побачать "відчутні результати" контрнаступу на Херсонщині в серпні - начальник розвідки Буданов

Контрнаступ залежатиме від низки факторів, зокрема чи буде Україна добре обладнана та чи буде забезпечена концентрація сил.

Українці побачать "відчутні результати" контрнаступу ЗСУ в Херсонській області приблизно в серпні.

Про це повідомив начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов в інтервʼю Reuters.

За словами Буданова, цей контрнаступ буде важким, але можливим.

"Певні події відбуваються, вони не значущі, але відбуваються", — зазначив він.

За словами начальника розвідки, контрнаступ залежатиме від низки факторів, зокрема чи буде Україна добре обладнана та чи буде забезпечена концентрація сил. Це залежатиме від західної допомоги.

Буданов також підкреслив, що зараз Україна хоче стабілізувати ситуацію, накопичити достатню кількість сил і техніки, а потім перейти в контрнаступ.

"Нам не варто чекати дива, що вони втомляться, перестануть хотіти воювати тощо. Ми відвоюємо свою територію в результаті нашого контрнаступу", — підкреслив він.

Нагадаємо, очільник військової розвідки також заявив, що бойові дії в Україні знизяться до мінімуму вже до кінця року. А переломний момент у війні може настати вже від початку серпня.

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