Українці починають наступ, щоб, можливо, повернути Херсон – аналітик Sky News

Українські військові успішно контратакують російських окупантів у Херсонській області і боротьба зараз розвивається на користь перших.

На думку американського оборонного аналітика, професора Майкла Кларка, українські війська починають наступ задля деокупації захопленого Херсона.

Про це повідомляє Sky News.

За даними Кларка, українська армія відкрила 80-кілометровий фронт на північ і північний схід від Херсона.

За непідтвердженою інформацією, за останні 24 години українські бійці дісталися аж до Киселівки, що за 26 км від обласного центру. Це межа "ударної відстані" від Нової Каховки, де розташована дамба подавання води до окупованого Криму.

Професор зауважив, що аналітики "дуже уважно стежитимуть за ситуацією в Херсонській області". За словами Кларка, боротьба "поки що розвивається на користь України".

Нагадаємо, 14 червня радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань повідомляв, що ЗСУ просунулися ще на п'ять кілометрів від Таврійського та наближаються до Томиної Балки, що за 20 км від обласного центру.

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