Українці помирали в страшних муках, а росіяни посміхалися - звільнений з полону медик про теракт в Оленівці

Український медик-нейрохірург Дмитро Кубряк, який був у російському полоні, розповів подробиці про теракт в Оленівці, де загинули українські військовополонені.

Про це пише УНІАН.

Дмитро Кубряк згадує, що напередодні теракту охорона колонії почувалась вільною та була на території навіть без бронежилетів та касок. Він зазначив, що це свідчить про те, що росіяни цілеспрямовано організували теракт, щоб вбити українців.

"Таких звуків мені чути не доводилося - ні до того, ні після... Несамовиті крики агонізуючих людей розносилися по всій колонії... Це не передати словами! Вибух стався десь о 23:30, і лише через 30-40 хвилин нас, українських медиків, залучили для надання допомоги. Ми прибігли на місце трагедії - побачене шокувало. П'ятдесят людей загинули відразу - згоріли живцем. Решта, як могли, виповзли з барака назовні. Величезна кількість поранених! Вони корчилися від болю і кричали: "Допоможіть!". А нам у цьому хаосі, в темряві потрібно було визначитися: кому допомогти у першу чергу, кому не допомагати, хто може почекати", - розповів медик.

Дмитро Кубряк зазначив, що окупанти 6 годин відмовлялись допомагати пораненим військовополоненим. Вони просто стояли поруч та сміялись, ніби насолоджуючись тим, як українські захисники помирають в агонії. Лише через шість годин до лікарні вирушили перші вантажівки з пораненими.

"Люди просто лежали на землі... Люди, які отримали глибокі великі опіки, осколкові поранення, травматичні ампутації кінцівок, пошкодження внутрішніх органів... Ми бігали між ними, відчайдушно намагаючись врятувати, а працівники колонії просто стояли біля паркану, ігноруючи наші благання відправити постраждалих до лікарні. Стояли з посмішками, відпускаючи цинічні репліки...Таке пасивне споглядання чужих мук", - згадує звільнений з полону медик.

Через те, що медичну допомогу вчасно не надали померло 5 людей.

"За цей час померли п'ятеро людей, вісімдесят забрали у Донецьк, в лікарню. Ще близько тридцяти отримали легкі поранення - їх залишили в Оленівці, приблизно стільки ж майже не постраждали", - згадує Дмитро.

Теракт в Оленівці: що відомо

У ніч проти 29 липня на території колишньої виправної колонії в селищі Оленівка на тимчасово окупованій території Донецької області пролунав вибух. Там загарбники утримували в полоні українських військових, зокрема й оборонців Маріуполя та цивільних.

Внаслідок спланованого теракту загинули близько 50 людей, ще 130 зазнали поранень. Висновки міжнародних експертів свідчать про те, що причиною вибуху була термобарична зброя, яку застосувала РФ.

ООН відмовилась розслідувати теракт в Оленівці, мовляв росіяни не допустили туди місію.

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