"Українці праві, бо захищають свою землю": верховний лама Калмикії виступив із критикою війни Путіна

Верховний лама Калмикії Тело Тулку Рінпоче заявив, що правда у війні - на боці України, оскільки вона захищає свою землю і свій народ. Це перший публічний виступ настільки високого рівня від лідера поширених у Росії конфесій.

Про це повідомляє "Кавказ.Реалії".

Верховний лама назвав непотрібною війну, яку розв'язала РФ, особливо у ХХІ столітті.

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"Всі хочуть жити мирно, спокійно, кожна країна хоче розвиватися... Думаю, що українська сторона, звичайно, справді права – вона захищає свою країну, свою землю, свою правду, свою Конституцію, свій народ. Дуже складно сказати і прийняти, що Росія права. Це дуже важко сказати, це я не можу", – заявив Тело Тулку Рінпоче.

Релігійний лідер пояснив, що весь цей час не хотів коментувати війну РФ проти України, щоб "не псувати стосунки між владою та нашими буддистами".

Верховний лама вважає, що лідери буддійських громад Росії, які публічно підтримують війну проти України, насправді навряд чи так вважають щиро, якщо є справжніми буддистами.

Нагадаємо, 24 вересня колишній президент Монголії Цахіагійн Елбегдорж звернувся до жителів країни-агресорки Росії і закликав їх не боротися проти українців. На тлі часткової мобілізації, оголошеної президентом РФ Володимиром Путіним, політик запропонував бурятам, тувинцям та калмикам тікати до Монголії, щоб уникнути примусового призову. Він також закликав російських військових, які перебувають на території України, не стріляти у місцевих жителів та не забирати у них свободу.

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