Українці пристосовуються до енергетичних викликів: кава при свічках у Рівному і суцільна темрява в Сумах

Українці пристосовуються до енергетичних викликів і вигадують свої варіанти економії, йдеться в ТСН.

У Рівному у ліхтарях лампи світять поодиноко. Посеред майдану Незалежності промінь освічує хіба Тараса Григоровича.

Економ-лампи встановлені на трасі Київ-Чоп, їх не вимикатимуть задля безпеки. У місті ж освітлення віднині стане ще менше, на маршрути виходитиме лише половина електротранспорту, а бізнес просять максимально оптимізуватися аж до нічних змін, особливо великий - енерговитратний. Містяни ж свої рецепти економії уже мають.

“Дивиться, де б світло зайве не горіло, щоб зайвий телевізор не включати. Кожен по трішечки, може щось і вийде”, - кажуть містяни.

“Побільше пийте кави при свічках. Зараз буде не тільки плюс для стосунків, а ще й плюс для нашої країни”, - додає закохана пара.

Кіровоградщина у режимі суворої економії живе уже десять днів. У містах практично не вмикають зовнішнє освітлення, а люди дослухалися до закликів допомогти зняти навантаження з енергосистеми. “Я просто з 12 до 3-х дома. Тому все прання, вся глажка все переходить туда з 12 до 3-х. Ввечері вже нічого не робимо. З планшетом дома сидимо, в одній кімнаті, більше нічим не користуємось”, - каже Вікторія.

У години пік споживання електрики в області уже зменшилося майже на третину, кажуть у військовій адміністрації. Ресурси ще шукають - сьогодні на маршрути у Кропивницькому вийшла лише половина тролебусів.

У північних Сумах вже о пів на сьому вечора суцільна темрява. Вуличні ліхтарі відімкнули, як і підсвітку більшості магазинів, ресторанів та офісів. Дороги освітлюють лише фари автівок, місяць та поодинокі пішоходи із кишеньковими ліхтариками.

У квартирах теж нерідко темно, бо ж планові відключення. Сьогодні у Сумах вимкнули не лише світло, а й воду. Заощаджувати так суворо область вимушена від початку тижня, відколи ворог уразив кілька об’єктів критичної інфраструктури. На одному з них загинуло 5 людей, ще 12 зазнали поранень

“Четверту добу розбираємо завали. В першу добу ми звільнили потерпілих, але наразі ми не можемо знайти ще одного потерпілого, на жаль”, - кажуть рятувальники.

Рятувально-пошукова операція та ліквідація наслідків ракетної атаки триває досі.

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