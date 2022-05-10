Українці пропонують внести термін "рашизм" до Оксфордського та Кембриджського словників

Українці просять внести слово "рашизм" до Оксфордського та Кембриджського словників.

Для цього уже розпочали інформаційну кампанію, яку назвали #BrandNewFascism (укр: новий фашизм), а приєднатися до неї може кожен охочий, використовуючи хештеги #BrandNewFascism #Rashism #Ruscism.

Ініціатива внести слово "рашизм" до словників належить групі київських креативників та комунікаційників. Вони уже подали звернення до світових академій.

Словом "рашизм" пояснюють явище, яке означає фашизм ХХІ століття. Внесення цього терміну до словників важливо для того, щоб нагадати світу, що фашизм не переможено, він переродився у рашизм. А нація, яка підтримує геноцид українців, не має права святкувати День перемоги. Цей термін почали застосовувати ще у 2014 році, проте поширення воно набрало після повномасштабної війни Росії проти України.

"Зараз ми, українці, пропонуємо внести до офіційних словників англійської мови, яка є головною мовою інтернаціонального спілкування, слово “рашизм” (eng: rashism or ruscism), щоб називати ідеологію та владний російський режим, що розпочав війну та здійснював воєнні злочини в Україні, Грузії, Чечні та Сирії. В останні роки найбільшою гордістю росії є перемога над фашизмом і нацизмом у Другій світовій війні. Більш того — статус переможця є для російської влади фундаментом її самолегітимізації та самоповаги. Але сьогодні все свідчить про те, що росія XXI сторіччя за своєю ідеологією та методами ведення війни є реінкарнацією фашизму, який переродився у вигляді "рашизму", - кажуть активісти.

Також активісти звернулись до науковців та журналістів, щоб цей термін набув ще більшого поширення.

Нагадаємо, Миколаївщина продовжує тримати удар - ворог щодня гатить по обласному центру та околицях далекобійними ракетами, артилерією, мінами.

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