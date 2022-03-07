Українці розповідають про злочини росіян в Україні на Міжнародному суді ООН у Гаазі

Росія взагалі відмовилась брати участь у цих слуханнях.

Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочав розгляд у справі про геноцид з боку Росії. Позов Україна подала 26 лютого. Наша країна вимагає від Росії спростувати аргумент про геноцид російськомовного населення в Україні. Саме уявним геноцидом Росія виправдовує напад на Україну і сама чинить злочини та вбиває цивільне населення в Україні.

Про це йдеться в ТСН.

Слухання саме відбуваються в Міжнародному суді при Організації об’єднаних націй у Гаазі. Вони розпочалися об 11 годині за Києвом. Сьогодні судді слухають Україну. Перші слова прозвучали від представника України. Постійний представник президента України в Криму Антон Кориневич заявив, шо просто зараз Росія обстрілює і вбиває невинних українців. «Ми сьогодні тут, у цьому будинку, який називається будинок миру, але у мене вдома моя країна зіштовхнулась із агресією та війною. Я знаходжусь у цьому залі, який називається «велика зала правосуддя», але в мене вдома мої співгромадяни бачать не справедливість, а російські бомби і ракети, що падають на наші міста. Поки я стою тут, українці зазнають смертельних атак», - зазначив представник України в суді.

Росія виправдовує напад на Україну брехнею про геноцид російськомовних в Україні. Насправді це не Україна, а Росія винна в геноциді, каже президент України Володимир Зеленський і представники України в суді. Російські аргументи - брехня і фальшивка. Росія зловживає Конвенцією ООН про запобігання геноциду, щоби виправдати власні злочини в Україні. Приблизно так можна сформулювати позов України проти Росії.

«Путін постійно бреше, коли каже, що прийшов зупинити геноцид. Насправді він напав на нас і влаштовує геноцид українського народу. Це не Україна, це російський злочинний уряд і військовий персонал, ті, хто роблять військові злочини», - звучить у суді.

Міжнародний суд ООН у Гаазі розпочав розгляд у справі про геноцид з боку Росії

У позові Україна просить суд ООН наказати Росії зупинити війну в Україні.

Юристи від України аргументують - Росія навмисне вбиває українців і що Путін заперечує існування українського народу як нації. Також Росія навмисне перекручує і зловживає Конвенцією про запобігання геноциду, коли бреше про це в Україні і коли визнає ОРДЛО.

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Слухання сьогодні триватимуть до 14 години за Києвом, потім наші представники готові зробити заяву.

Росія ж узагалі відмовилася від участі в процесі. Про це Міжнародний суд ООН повідомив уряд Росії. Кремль узагалі не хоче захищатися за звинуваченнями України. За планом, Росію мали заслухати завтра і очікували, шо там юристи будуть оскаржувати юрисдикцію суду. Про відмову від участі у процесі суд листом повідомив посол Росії у Нідерландах, так заявила президентка суду і сказала, що шкодує про це рішення, однак відмова Росії не зупиняє слухань.

Очевидно, відмова Москви навіть брати участь у судовому процесі демонструє, як Кремль зневажаэ світовий правопорядок і міжнародне право.

Тим часом ще один міжнародний суд почав розслідування військових злочинів Росії в Україні. Це Міжнародний кримінальний суд, який також розташований у Гаазі. І тут ще цікавіше – цей суд розслідує не просто проти країни Росія, а проти конкретних осіб і проти Путіна. Головний прокурор суду вже почав розслідування і відбувається збір доказів.

Юридичний і правовий фронт – один із декількох, де бореться Україна. Глава МЗС України Дмитро Кулеба заявив, що Україна відстоює також міжнародний правопорядок.