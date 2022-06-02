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Українці самі вирішуватимуть, на яку відстань застосовувати системи HIMARS — послиня США

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Українці самі вирішуватимуть, на яку відстань застосовувати системи HIMARS — послиня США

Довгоочікувані американські ракетні системи залпового вогню невдовзі будуть у розпорядженні ЗСУ, які самі вибиратимуть цілі для їх застосування.

Американські ракетні системи залпового вогню HIMARS надійдуть до України в пакеті нової американської допомоги. Українська сторона сама вирішуватиме, на яку відстань їх застосовувати. 

Про це заявила на брифінгу у четвер, 2 червня, новопризначена послиня США в Україні Бріджит Брінк.

"Мова йде про пакет допомоги на 700 млн доларів, який включає системи HIMARS, що мають велику дальність дії. Але регулювати, на яку відстань стріляти, буде українська сторона", - зазначила вона.

Українські військові зможуть освоїти управління системами HIMARS буквально за три тижні. Передбачається, що таке озброєння може змінити хід війни проти Росії.

Нагадаємо, в Білому домі 1 червня офіційно підтвердили відправлення ракетних систем залпового вогню до України, а також уточнили, що йдеться про HIMARS та боєприпаси до них. При цьому наголошується, що Україна пообіцяла не використовувати це озброєння для ударів по території Росії.

США нададуть Україні довгоочікувані реактивні системи HIMARS

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