Українці самі вирішуватимуть, на яку відстань застосовувати системи HIMARS — послиня США

Довгоочікувані американські ракетні системи залпового вогню невдовзі будуть у розпорядженні ЗСУ, які самі вибиратимуть цілі для їх застосування.
Американські ракетні системи залпового вогню HIMARS надійдуть до України в пакеті нової американської допомоги. Українська сторона сама вирішуватиме, на яку відстань їх застосовувати.
Про це заявила на брифінгу у четвер, 2 червня, новопризначена послиня США в Україні Бріджит Брінк.
"Мова йде про пакет допомоги на 700 млн доларів, який включає системи HIMARS, що мають велику дальність дії. Але регулювати, на яку відстань стріляти, буде українська сторона", - зазначила вона.
Українські військові зможуть освоїти управління системами HIMARS буквально за три тижні. Передбачається, що таке озброєння може змінити хід війни проти Росії.
Нагадаємо, в Білому домі 1 червня офіційно підтвердили відправлення ракетних систем залпового вогню до України, а також уточнили, що йдеться про HIMARS та боєприпаси до них. При цьому наголошується, що Україна пообіцяла не використовувати це озброєння для ударів по території Росії.
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