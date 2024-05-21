"Українці спалюють авто для ЗСУ": ЦПД розвінчав новий фейк російської пропаганди (відео)

Намагаючись посіяти розбрат у суспільстві, російська пропаганда використовує будь-який привід, висвітлюючи його зі зручної для себе позиції, зазначили у Центрі протидії дезінформації РНБО.

Ворожі Telegram-канали поширюють сюжет про те, що нібито українці почали масово спалювати свої авто через набуття чинності законом про мобілізацію №10449, у межах якого для потреб Збройних Сил України в українців зможуть вилучати автомобілі.



Про це повідомляє Центр протидії дезінформації РНБО у Facebook.



"Насправді цей сюжет є фейковим. Він змонтований за допомогою відео з машинами, що палають, за 2020 рік, накладення логотипу каналу, якого не існує, та англійських субтитрів – це має створювати враження, що сюжет зняло іноземне медіа", – йдеться у повідомленні.



Намагаючись посіяти розбрат у суспільстві, російська пропаганда використовує будь-який привід, висвітлюючи його зі зручної для себе позиції, зазначили у Центрі протидії дезінформації РНБО.

Нагадаємо, речник Міноборони Дмитро Плетенчук пояснив, у кого не забиратимуть авто на потреби ЗСУ.

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