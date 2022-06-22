"Росія може дійти точки, де не буде жодного руху вперед" - Джонсон

"Росія може дійти точки, де не буде жодного руху вперед" - Джонсон

Армія Росії виснажує свої ресурси в Україні.

Розвідка Британії вважає, що найближчими місяцями наступ Росії в Україні сповільниться.

Про це заявив прем'єр-міністр Борис Джонсон в інтерв'ю групі європейських газет, пише Reuters.

За його словами, окупанти просуваються на Донбасі, сіючи руйнування, але ціною великих втрат і живої сили, і зброї.

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"Проте наша служба військової розвідки вважає, що в найближчі кілька місяців Росія може дійти точки, в якій більше не буде жодного руху вперед, тому що вона вичерпає свої ресурси", — сказав Джонсон.

Він наголосив, що країни повинні допомогти українцям "переламати динаміку".

"Я аргументуватиму це на саміті "Великої сімки". Оскільки українці спроможні розпочати контрнаступ, його потрібно підтримати. Технікою, яку вони вимагають від нас", - наголосив Джонсон.

На запитання, якою вважатиметься перемога України, Джонсон відповів: "Щоб ми хоча б відновили статус-кво, який був до 24 лютого, і щоб російські війська були відкинуті з районів, у які вони вторглися".

Нагадаємо, Велика Британія попередила про небезпеку через поступки Путіну.

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