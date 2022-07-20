Українці стали для Путіна головним ворогом: експерт розповів, чим диктатор займався останні 20 років

На другому місці після українців росіяни ненавидять країни Балтії, каже експерт.
Сподіватися на те, що росіяни "прокинуться" і виступлять проти війни, не варто, адже Путін 20 років виховував у них ненависть до українців.
Про це заявив військовий експерт Олег Жданов в інтерв'ю Наталії Мосейчук.
"Путін 20 років виховував у росіян ненависть до українців. На другому місці – країни Балтії, країни соціалістичного табору. Але ми стали для нього головним ворогом", - каже експерт.
Раніше Олег Жданов прокоментував балаканину Росії про переговори з Україною.
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