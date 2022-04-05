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Українці стали менше підтримувати вступ до НАТО, натомість зріс рівень підтримки вступу до ЄС

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Українці стали менше підтримувати вступ до НАТО, натомість зріс рівень підтримки вступу до ЄС

91% українців хочуть вступити до Євросоюзу - це абсолютний рекорд за всі роки досліджень.

Підтримка українців вступити до оборонного Північноатлантичного альянсу зменшується щотижня. Новий показник наближається до такого, який був до війни. 

Про це йдеться в соціологічному опитуванні, проведеному групою "Рейтинг" 30-31 березня.

Згідно з результатами соцпитування, якщо що в перші дні російського вторгнення підтримка входження України до Альянсу зросла з 62 до 76%, то в перший тиждень підтримка скоротилася до 72%, а станом на кінець березня становить 68%. Як пояснюють соціологи, показник наближається до довоєнних часів.  

Тим часом зростає підтримка вступу до ЄС. Зазначається, що в перші дні війни відбувся ріст з 68 до 86%, далі ріст продовжився і станом на кінець березня становить 91% – це абсолютний рекорд за всі роки досліджень.

"При цьому більшість (56%) переконані, що Україна стане членом Євросоюзу за протягом одного-двох років, 23% – за п’ять років. За місяць дещо зменшилася кількість тих, хто вірить, що Україна приєднається до Європейського Союзу у дуже короткій перспективі (з 61% до 56%), і зросла кількість тих, хто вірить у вступ до Союзу за п’ять років (з 13% до 23%)", - йдеться у соцопитуванні. 

Довідка:

У соцопитуванні брали участь 1500 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Опитування проводили методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,5%. 

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