Українці створили для передової унікальні і надпотужні павербанки зі старих електронних сигарет

Вони в 20 разів потужніші за наявні на ринку і не мають аналогів, такі зарядні павербанки, які український старт-ап взявся виготовляти для фронту.

За допомогою таких "підзарядок" військові можуть просто у шанцях підзарядити свої радіостанції чи тактичні планшети, йдеться в ТСН.

Близкавично точно український безпілотник накриває ворожі позиції, автономно у небі він може воювати до 3 годин. Далі - електродвигун треба підзаряджати. Але на самому передку, у шанцях, потужних розеток просто не має фізично, а генератори інколи роблять наші позиції помітними. Тому, на допомогу військовим прийшов український старт-ап, який з нуля під потреби армії розробив десяток різних павербанків.

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«Коли летить ворожий безпілотник – він не побачить працюючий генератор, тому в цьому є великий сенс. Зараз я знаю заряджали комплекси «Фурії» від наших павербанків, на цьому тижні для «Стугни» відправляємо ще декілька павербанків, але більший запит від зв’язківців щодо «Старлінків», - каже головний інженер конструкторського бюро Віктор Долгопятов.

«Старлінк» - це супутниковий Інтернет, подарований Ілоном Маском, який на фронті дає нашим бійцям автономний зв'язок. Але підживлювати станцію у польових умовах досить складно. Тож хлопці створили павербанки, які мають таку потужність, що на одному заряді протримають Інтернет цілий тиждень. А також - менші павербанки більш мобільні, бо заточені під потреби розвідки. Їх конструктори постійно вдосконалюють.

«Військові нам давали фідбек те, що їм потрібно в полі, ми почали працювати з тими роз’ємами, які вони використовують в полі, в бойових діях», - каже співробітник конструкторського бюро Максим Войтович.

Над зборкою цих павербенків у цілодобово працюють 20 чоловік і відразу відправляють військовим, абсолютно безкоштовно. «Зараз ми розроблюємо окремий рюкзак зв’язківця, щоб можна було з собою тягати і «Старлінк» і повербанк – тобто живлення для нього. Повністю автономний такий рюкзак», - каже головний інженер Віктор Долгопятов.

Допомагає підзаряджати військові девайси і Іван разом із своєю командою. А щоби собіварість була недорогою вони просять друзів і знайомих віддавати їм використані електронні сигарети.

«Коли відкрили ці сигарети і виявили, що там дійсно є акумулятори, які можна використовувати, якщо обладнати їх необхідним модульним захистом і таким чином ми зможемо зекономити… Зробити таких павербанків більше. Зараз ми вийшли на новий рівень і комплектуємо наші павербанки спеціальними виходами, якими можна підзаряджати рації», - каже програміст Іван Волинець.

Ті деталі, яких не вистачає – його команда віддруковує на 3D- принтері. Далі йде процес збірки, тестування і зрештою відправка на фронт. І хоч з такою потужністю батаерї не підзарядиш безпілотник чи «Старлінк» – на війні і таких павербанків нині дуже бракує.

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