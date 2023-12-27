"Українці тікатимуть вже не від РФ, а від своєї країни": нардеп назвав загрози нового проєкту про мобілізацію

На думку нардепа, потрібно провести дуже відверту розмову і врахувати позицію як військових, так і суспільства.

У разі ухвалення нового законопроєкту про вдосконалення мобілізації та військового обліку із тими змінами, які були внесені до Ради 25 грудня, це матиме негативний ефект для економіки.

Таку думку висловив голова економічного комітету Дмитро Наталуха у коментарі для Forbes.

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Серед можливих наслідків, нардеп називає:

припинення роботи з державними банками (а це більша частина ринку),

зняття готівки,

перехід на сіре працевлаштування,

зниження податкових надходжень (коштом яких забезпечуються ЗСУ),

збільшення еміграції працездатних жінок,

зниження внутрішньої логістики,

зниження економічної активності тощо.

"Якщо у 2022-му частина населення тікала від ворожої держави, то при помилковому рішенні у 2024-му зʼявиться ризик, що українці почнуть тікати вже від своєї", - додає Наталуха.

На його думку, потрібно унормувати питання мобілізації, а для цього потрібно провести дуже відверту розмову і врахувати позицію як військових, так і суспільства.

"На мою думку, перше і ключове, що нам усім потрібно зробити - це перестати розмежовувати позицію військових і суспільства. Військові воюють в інтересах і за рахунок суспільства, суспільство працює і мобілізує ресурси в інтересах військових", - сказав він.

Нагадаємо, Зеленський прокоментував новий проєкт про мобілізацію. На його думку, військові спільно із депутатами мають визначитись, як її проводити.

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