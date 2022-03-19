Українці тимчасово не зможуть здійснювати платежі у Приват24: що відомо

Українці тимчасово не зможуть здійснювати платежі у Приват24: що відомо

У Приват24 не працюватимуть платежі.

20 березня 2022 року ПриватБанк запланував проведення технологічних робіт з модернізації Приват24, що дозволить суттєво збільшити обсяги обробки платежів та впровадження нових послуг.

"Сьогодні вночі (20 березня з 00:10 до 10:00) ми проводимо регламентні роботи з Приват24. Роботи дозволять підвищити стабільність процесів банку", - йдеться в повідомленні банку.

Зазначається, що у цей час платежі у Приват24 для фізосіб будуть тимчасово недоступні.

Нагадаємо, що ПриватБанк продовжив дію всіх платіжних карток на 180 днів. У разі закінчення терміну дії картки, перевипускати її не треба.

Також "ПриватБанк" оновив написи на екранах банкоматів і терміналів на тлі російської агресії в Україні. З'явилося нове привітання для російськомовних.

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